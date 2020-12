His Dark Materials 2, la recensione degli episodi 3 e 4

Ecco cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio della seconda stagione di 'His Dark Materials - Queste oscure materie', in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

His Dark Materials 2, cos'è successo nel terzo episodio Serafina Pekkala e le sue compagne giurano vendetta: il Magisterium pagherà per aver distrutto i loro territori e per aver decimato il loro popolo. Ma c’è una profezia che deve compiersi, dunque è assolutamente necessario scoprire dove si trova Lyra. Kaisa, il daimon di Serafina, va a parlare con Iorek Byrnison. Inizialmente il sovrano degli orsi corazzati è reticente, ma poi, quando sente il nome della sua giovane e fidata amica, decide di rivelare ciò che sa: Lyra era sulla montagna la notte in cui Asriel squarciò il cielo, ma poi è sparita, dunque è praticamente certo che abbia seguito suo padre attraverso il portale.

approfondimento His Dark Materials, Ruth Wilson è Marisa Coulter. FOTO Una misteriosa figura sussurra “Ritorna…” più e più volte…e improvvisamente Lee Scoresby si ritrova a cavalcare il vento e a sorvolare il fiume Yanisei, nei luoghi in cui potrebbe trovarsi Stanislaus Grumman. Nel saloon del paese, l’aeronauta texano prova a reperire qualche informazione su questo personaggio quasi mitico che una volta era uno scienziato e che adesso forse è un sciamano. Qualcuno crede sia morto, ma la barista è sicura che sia ancora vivo. A quanto pare Grumman una volta era impiegato presso l’osservatorio, così Scoresby decide di andare a fare quattro chiacchiere col dottor Haley. Questi, però, è un fedelissimo del Magisterium, e non ci pensa due volte a sparare contro Lee, colpevole di essere alla ricerca di un eretico. L’aeronauta risponde al fuoco, uccidendo accidentalmente lo scienziato. Non fa però in tempo a scappare: viene infatti catturato e sbattuto in cella. Lyra torna da sola nella “nostra” Oxford per approfondire il discorso lasciato in sospeso con la dottoressa Malone, che intanto sta provando a “far parlare” la Materia Oscura. Nell’ufficio della scienziata, però, c’è un detective, chiaramente in combutta con Boreal, che inizia a fare strane domande sia alla giovane Linguargentina, sia all’accademica. Lyra purtroppo si lascia scappare che conosce Will, ma riesce a fuggire. In strada accetta un passaggio da Charles Lathrom/Lord Boreal, “casualmente” nei paraggi. In panico, chiede con forza di poter scendere dall’auto, ma dimentica il suo zainetto con dentro l’aletiometro. Lathrom glielo restituisce, poi si allontana. Brutta, bruttissima sorpresa: lo strumento dorato non c’è più!

approfondimento His Dark Materials 2, Ruta Gedmintas è Serafina Pekkala. FOTO A Cittagazze, Will, che al suo risveglio scopre di essere solo, intravede qualcuno dentro la torre circondata da figure di angeli. La Torre degli Angeli, però, gli spiega Angelica, è inaccessibile a chiunque tranne che agli uomini della Gilda, della corporazione, un’associazione di ricercatori e filosofi molto potenti che una volta comandava su quel mondo. Marisa arriva nella regione dello Yanisei e scopre che c’è un prigioniero che potrebbe avere informazioni importanti in merito a sua figlia. Il confronto con Lee, incatenato e con la faccia piena di lividi, non va ovviamente come lei vorrebbe, perché l’aeronauta si dimostra fedele alla sua amica, la cui vita vale dieci volte più della sua. La Signora Coulter prova a intimidire Scoresby, lo assale fisicamente e giura di torturarlo, ma lui non fa una piega: è cresciuto con un padre violento, ha un’altissima sopportazione del dolore fisico. A un certo punto Lee intravede qualcosa nello sguardo della sua carceriera: anche lei deve aver avuto un’infanzia simile alla sua…anche lei da giovanissima ha dovuto subire una serie di abusi fisici e psicologici. Bingo. Marisa, piuttosto scossa, se ne va. Mentre è al bar dell’hotel riceve un messaggio da Lord Boreal, che dice di sapere dove si trova sua figlia. Preoccupata, decide di liberare Scoresby: entrambi in fondo vogliono solo una cosa, proteggere Lyra, dunque è bene che la trovino prima che lo facciano persone che a differenza loro non tengono a lei e non la amano.

approfondimento His Dark Materials 2, Lin-Manuel Miranda è Lee Scoresby. FOTO Lyra confessa a Will quanto successo. Il giovane Parry le propone di andare a recuperare l’aletiometro, ma dovranno aspettare fino a quando non si sarà fatto buio, perché la polizia è sempre sulle sue tracce. Dopo aver visto Paddington al cinema, i due raggiungono l’abitazione di Lathrom. Lì finalmente Lyra si ricorda dove ha già visto quell’uomo: alla festa a casa di sua madre! Boreal avanza una proposta: se loro gli porteranno la Lama Sottile, il pugnale custodito nella Torre degli Angeli, lui restituirà ciò che ha rubato. Affare fatto. His Dark Materials 2, cos'è successo nel quarto episodio All’inizio del quarto episodio ci viene raccontata la genesi della Lama Sottile. Il pugnale in grado di tagliare il tessuto dell’universo e di mettere in contatto diversi mondi venne forgiato dagli uomini della Gilda, che però decisero di utilizzarlo non per scopi alti, per fare grandi cose che avrebbero apportato benefici a tutta l’umanità (o meglio, le umanità), bensì per scopri decisamente più bassi, cioè per arricchirsi. A causa dei numerosi tagli, a Cittagazze cominciarono a circolare gli spettri, ma la vera invasione è avvenuta solo di recente, con lo squarcio creato da Lord Asriel.

approfondimento His Dark Materials, James McAvoy è Lord Asriel. FOTO Dopo essere fuggito grazie all’aiuto di Marisa, Lee, che si è spinto lungo il fiume in barca, finalmente trova il luogo dove abita Grumman. Lo sciamano, che ora si chiama Jopari, dice all’aeronauta di averlo fatto arrivare lì richiamandolo attraverso un anello posseduto a sua madre. Ma per quale motivo? Per trovare la Lama Sottile, il cui nome è Æsahættr. Bisogna recuperare il manufatto e portarlo a Lord Asriel, in modo che possa portare a termine il lavoro iniziato. Peccato che Scoresby non provi molta simpatia, per usare un eufemismo, per il padre di Lyra. Parry/Grumman/Jopari, però, lo esorta a collaborare: se Asriel riuscirà nel suo intento libererà e salverà tutti, compresa sua figlia. E’ dunque tempo di tornare a volare. Mary e il suo collega ricevono la visita di Charles Lathrom, a quanto pare interessato alla loro ricerca e intenzionato a finanziarla, prevedendo un possibile interesse anche per scopi militari. La dottoressa Malone rifiuta vigorosamente: non se ne parla. Lyra e Will trovano il modo per introdursi nella Torre degli Angeli. Giunti in cima trovano un anziano uomo legato e imbavagliato. Giacomo Paradisi, questo il suo nome, li mette in guardia: c’è un ragazzo lì dentro che gli ha rubato la Lama Sottile. Quel ragazzo è Tullio, il fratello maggiore di Angelica, che si è impossessato dell’arma, che può uccidere qualsiasi entità, per proteggersi dagli spettri. Tullio attacca Will, Will prova a difendersi, ma perde due dita (l’anulare e il mignolo) della mano destra, tranciate di netto dalla Lama Sottile. Giacomo lo esorta a combattere…e alla fine il giovane Parry diventa il nuovo Portatore.

approfondimento His Dark Materials 2, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Paradisi spiega a Will quale sarà il suo compito da qui in avanti e come creare delle finestre tra i mondi. Soprattutto condivide con lui le quattro regole fondamentali: chiudere sempre una finestra dopo averla aperta; non far usare il pugnale a nessun altro; non usare il pugnale per scopi “bassi,” non vantarsi di averlo e non mostrarlo; custodire segretamente il pugnale e non farlo mai cadere nelle mani sbagliate. Dopo aver salutato i due ragazzi, l'anziano ex Portatore, ormai senza protezione, attende l’arrivo degli spettri, ma si suicida con una boccetta di veleno prima di farsi prendere. Tullio non è altrettanto fortunato: non riesce a mettersi al sicuro in tempo, e viene inevitabilmente raggiunto dalle inquietanti presenze, che gli mangiano l’anima. Grazie a un nuovo algoritmo e all’I-Ching, Mary riesce a comunicare con la Materia Oscura…che è un’entità cosciente formata da miliardi e miliardi e miliardi di…angeli. Spirito e materia, questo è la Polvere, che esiste da sempre e che da sempre ha un ruolo nelle umane vicende. Intanto Boreal convince Marisa a seguirlo nella “nostra” Oxford promettendole di consegnarle sua figlia. Nel frattempo Serafina Pekkala e Ruta Skadi attaccano i dirigibili del Magisterium messi a protezione dello squarcio creato da Asrierl e attraversano il portale: devono trovare Lyra al più presto e riportarla nel loro mondo.