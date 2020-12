His Dark Materials, la seconda stagione in onda su Sky dal 21 dicembre

Lunedì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di 'His Dark Materials - Queste oscure materie', la serie tv tratta dalla trilogia fantasy di Philip Pullman. - La prima stagione è disponibile On Demand e in streaming su NOW TV

Prosegue con sette nuovi, magici e appassionanti episodi, da lunedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW TV, l’avventura della piccola Lyra Belacqua, predestinata eroina di HIS DARK MATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE (la cui prima stagione è per intero disponibile su Sky e NOW TV, On Demand e in streaming). CLICCA QUI: Scopri tutto su His Dark Materials 2

approfondimento His Dark Materials 2, la trama della nuova stagione della serie tv La seconda stagione della serie fantasy targata HBO-BBC, tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman edita da Salani Editore, espande l’universo della prima: sempre ambientata su un pianeta diverso dalla Terra in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, i nuovi episodi di His Dark Materials - Queste Oscure Materie continuano il racconto dell’incredibile viaggio di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine), che torna da protagonista accanto a Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby e James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, il padre di Lyra. New-entry nel cast della seconda stagione Andrew Scott (Fleabag) e Amir Wilson.

approfondimento His Dark Materials 2, le prime foto della nuova stagione Dal 5 novembre è inoltre disponibile nelle librerie Il Regno Segreto, secondo volume de Il libro della Polvere, la nuova saga firmata da Philip Pullman (edita sempre da Salani Editore) che accompagna la trilogia di Queste Oscure Materie. Il Regno Segreto racconta la storia di Lyra a distanza di dieci anni dalle avventure di Queste oscure materie. La ragazza, ormai ventenne, scoprirà che la guerra tra fazioni per la Polvere non è finita e che altri misteri devono essere ancora svelati.