Cobra Kai, la prima clip della terza stagione

Un ritorno al passato per Daniel LaRusso , protagonista di questa breve clip. Questi ha deciso di fare ritorno a Okinawa dopo molti anni. Anche in questo caso si fa riferimento alla saga cinematografica. Okinawa è la città natale del maestro Miyagi , che LaRusso non ha mai dimenticato e i cui insegnamenti porta sempre con sé.

Si ritrova però a vivere un momento a dir poco particolare della sua vita e avrebbe bisogno della sua guida, ancora una volta. Dopo “Karake Kid II”, Daniel non ha più rivisto Kumiko, interpretata da Tamlyn Tomita. I due si ritrovano in questa clip, che si conclude con il protagonista desideroso di poter rivedere il suo maestro. La risposta della donna è sorprendente: “Potrei riuscire a realizzarlo”.

Cobra Kai 3, cosa sappiamo

approfondimento

A svelare nuovi dettagli sulla terza stagione di “Cobra Kai” ci ha pensato il trailer Netflix diffuso di recente. Daniel si rende conto che la sua faida con Johnny ha portato a uno scontro acceso tra i ragazzi dei due dojo. Qualcosa che sembra ormai fuori da ogni controllo, soprattutto perché il Cobra Kai è ufficialmente tornato nelle mani di Kreese, che ha estromesso Johnny e portato dalla sua parte alcuni allievi.

Lawrence però non sembra avere alcun interesse per il karate al momento, date le conseguenze dello scontro avvenuto a scuola. Miguel è precipitato dal primo piano ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Non è in grado di camminare e il suo maestro si lascia andare allo sconforto totale, rinnegando tutto e tutti.

Daniel gli tende una mano e gli propone di fare squadra insieme. Per la prima volta l’uno prova a vedere i pregi dell’altro, comprendendo come, in fondo, non siano poi così diversi. Tengono entrambi al bene degli allievi, anche se il karate che insegnano affonda radici in terreni differenti.

Robby si è dato alla fuga dopo aver provocato la caduta di Miguel. Viene però arrestato dalla polizia e spedito in penitenziario, dove trascorrerà un periodo atroce. Proverà ad approfittarne Kreese, che gli farà visita, magari per provare a prenderlo sotto la propria custodia legale. Johnny torna sui suoi passi e nel trailer lo si rivede al fianco di Miguel. È pronto a seguirlo lungo il difficile percorso di riabilitazione.

Ecco il cast della serie: