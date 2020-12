Cobra Kai, il trailer ufficiale della terza stagione

La terza stagione di “Cobra Kai” farà il proprio esordio su Netflix il prossimo 8 gennaio 2021

I fan di “Cobra Kai” non vedono l’ora che arrivi l’8 gennaio 2021 per poter apprezzare su Netflix la terza stagione della serie TV che ha riportato in scena l’eterna sfida tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Dal grande al piccolo schermo, con un risultato ottimo che riesce a riproporre in salsa moderna qualcosa di già visto. Dopo la diffusione del breve teaser, giunge un nuovo trailer che propone uno sguardo approfondito su quanto accadrà nei prossimi episodi. Una stagione che promette di fare un salto in avanti importante per quanto riguarda la trama narrata fino a oggi.

I ragazzi del Cobra Kai seguono un nuovo sensei, Kreese, proseguendo su un percorso fatto di pura violenza. Johnny riceve invece un’offerta impossibile da rifiutare. A tendergli una mano dopo quanto accaduto a scuola, con l’incidente di Miguel, è proprio Daniel. Questi gli spiega come la violenza scatenatasi derivi dalla loro rivalità, che è giunto il momento di mettere da parte una volta per tutte. Johnny si rimette in piedi e proverà a fare lo stesso con il suo allievo. Si darà da fare, infatti, per aiutare Miguel a recuperare l’uso delle gambe attraverso un lungo processo di riabilitazione. Sguardo puntato anche su Robby Keane. Il giovane, in fuga, viene arrestato e portato in riformatorio. La sua vita diventerà di colpo durissima e si ritroverà faccia a faccia con Kreese. Il sensei è pronto ad approfittare della sua debolezza. Spazio inoltre per un nuovo collegamento con i film, considerando come Daniel pare recarsi a Okinawa dopo molti anni.