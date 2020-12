1/17

Deutschland 89, episodio 1: Novembre 1989, Kolibri torna in azione: Martin, che ora è un genitore single e che lavora per la Robotron, viene reclutato dall’HVA per fare in modo che il parlamento non faccia passare alcune leggi troppo libertarie che secondo Fuchs potrebbero portare alla fine della DDR. Forse, però, è arrivato il momento di un cambiamento radicale. Intanto Lenora, in carcere a Berlino Ovest dal 1986, assiste impotente alla fine dell’utopia socialista. - © FremantleMedia International

Tutto su Deutschland 89