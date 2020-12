Deutschland 89, la trama della stagione finale della serie tv

E’ in arrivo su Sky Atlantic 'Deutschland 89 - La caduta del Muro', terzo e ultimo capitolo della saga di Martin Rauch, la spia tedesca dell’est interpretata da Jonas Nay. L’appuntamento è per venerdì 11 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Deutschland 89, cosa succederà nella stagione finale Dopo gli eventi di Deutschland 86, ritroviamo Martin nel 1989. Dopo aver appeso le ali al chiodo, Kolibri si è dedicato alla famiglia, in particolar modo a suo figlio, che ormai ha sei anni. Quando lo rivediamo scopriamo che vive ormai da un po’ di tempo da solo insieme a Max – Annett infatti si è trasferita a Mosca per lavorare per il KGB – e che è impiegato presso la Robotron – un’azienda specializzata nella produzione e nella vendita di computer, un vero e proprio colosso della Germania Ovest – come venditore specializzato. La sua è una vita decisamente tranquilla, ma un giorno viene improvvisamente richiamato in azione da Fuchs, che, preoccupato per la strada lungo cui si sta incamminando il Paese – troppe riforme troppo liberali, non va bene, c’è il rischio di un totale stravolgimento a livello politico e sociale – gli ordina di infiltrarsi in Parlamento e di impedire il totale tracollo del socialismo.

Martin, che ormai si è reso conto che il cambiamento è pressoché inevitabile, si ritrova così coinvolto in una catena di eventi che nel giro di neanche 24 ore portano alla totale apertura delle frontiere e addirittura alla caduta del Muro di Berlino. Da quel momento tutto cambia per lui: a quanto pare diversi servizi segreti stranieri sono interessati a Kolibri e a ciò che Kolibri è venuto a scoprire nel corso della sua carriera. Le opzioni sono sempre le stesse: essere assunto, essere catturato, o essere ucciso. Il suo cammino, però, incrocia nuovamente quello di Brigitte Winkelmann, che ora lavora per la CIA, e alla fine gli viene dato il compito di infiltrarsi in una cellula terroristica della Germania Ovest.