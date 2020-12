Deutschland 89, il trailer dell'ultima stagione della serie tv

E’ in arrivo su Sky Atlantic 'Deutschland 89 - La caduta del muro', terzo e ultimo capitolo della saga di Martin Rauch, la spia tedesca dell’Est interpretata da Jonas Nay. L’appuntamento è per venerdì 11 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

E’ tempo di tornare per l’ultima volta nella Germania dell’Est (ma anche in quella dell’Ovest) degli anni Ottanta: su Sky Atlantic sta infatti per arrivare Deutschland 89 - La caduta del muro, terzo e ultimo capitolo della saga di Martin Rauch.

Deutschland 89, dove eravamo rimasti

Dopo aver evitato una potenziale guerra nucleare a dopo essere stato incastrato da sua zia in Deutschland 83, in Deutschland 86 ritroviamo Martin in Angola in un esilio forzato che dura ormai da tre anni. Kolibri viene avvicinato nuovamente da Lenora, che gli propone di lavorare ancora per i servizi segreti: se lo farà potrà tornare a casa e riabbracciare suo figlio, che ormai ha tre anni. Ovviamente lui accetta, ma ha ben altri piani in mente. Grazie all’aiuto di Brigitte Winkelmann, una spia dell'Ovest conosciuta in Africa, ha infatti intenzione di fuggire col piccolo Max, ma è costretto a rivedere il suo piano proprio per il bene del bambino, che soffrirebbe troppo se venisse portato via all’improvviso. In compenso, Martin non ci pensa due volte e dà alla zia, che ha l’abitudine di usarlo e scaricarlo a piacimento, il benservito, facendola arrestare a Berlino Ovest. In cambio, poiché è nuovamente riuscito a evitare una crisi diplomatica e anche un potenziale scontro armato, chiede di poter tornare alla vita da civile insieme alla sua famiglia.

