Aspettando Deutschland 89, cos'è successo in Deutschland 83 e 86

In attesa di 'Deutschland 89 - La caduta del Muro' - in onda su Sky Atlantic dall'11 dicembre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV - facciamo un breve ripasso di quanto successo nei due capitoli precedenti, Deutschland 83 e Deutschland 86

Autunno del 1983. In piena Guerra Fredda, la NATO annuncia delle manovre militari in Europa, un’operazione passata alla Storia come Operazione Able Archer 83, un’esercitazione che prevede la simulazione di un’escalation globale che vede il suo culmine in una guerra atomica. Il tutto deve ovviamente avvenire nel segreto più totale, e la cosa non fa che acuire ulteriormente le tensioni tra USA e URSS. Tra i vari dirigenti di Mosca e Berlino Est scoppia letteralmente il panico. L’ l'Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), i servizi segreti di spionaggio all’estero della DDR (la Repubblica Democratica Tedesca), parte del Ministero per la Sicurezza di Stato, decide di mandare in missione una spia oltre frontiera a Berlino Ovest, con l’obiettivo di spiare i piani della NATO e del governo della BDR, la Repubblica Federale Tedesca.

approfondimento

Su consiglio di sua zia Lenora, che lavora per l’HVA, viene selezionato il giovane maggiore delle truppe di frontiera Martin Rauch, che si ritrova costretto ad accettare l’incarico per salvare la vita alla madre, che ha bisogno di un trapianto di reni e che grazie a questo sacrificio salirà tra i primi posti della graduatoria. Arrivato a Berlino Ovest, Martin – che ha assunto l’identità di Moritz Stamm, il nuovo aiutante di campo del generale Edel, e che ha come nome in codice Kolibri – scopre un mondo completamente diverso e assolutamente eccitante. Nonostante ciò, non vede l’ora di tornare a casa, dove ad aspettarlo c’è anche la sua ragazza, Annett. La sua amata, però, lo sta tradendo con il suo migliore amico, Thomas. Incaricato di scoprire la posizione dei missili americani Pershing II e altri piani della NATO, Martin viene a sapere che Able Archer è soltanto un’esercitazione, e per pochissimo riesce a evitare lo scoppio di un vero conflitto nucleare.

Il ritorno a casa, però, è dolceamaro: sua madre ora sta bene, ma il tradimento di Annett e Thomas, che nel frattempo è fuggito a Berlino Ovest, è un boccone amarissimo. Come se non bastasse, la ragazza è incinta, e il bambino che porta in grembo è sicuramente suo. Oltre al danno, la beffa: Martin, che per completare la sua missione si è messo in una posizione delicatissima, viene considerato potenzialmente pericoloso, così, sempre su suggerimento di sua zia, e con la complicità del compagno Walter Schwappenstette (che, tra l’altro, è suo padre, un segreto custodito per anni), viene spedito lontano, dove non potrà fare danni.