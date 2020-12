Deutschland 89, cosa succederà nella stagione finale

Quando il Muro cade il 9 novembre del 1989, Martin Rauch – che negli ultimi tre anni ha lavorato per la Robotron, una società di informatica specializzata nella vendita di hardware, un vero e proprio colosso dell’epoca – si ritrova nuovamente coinvolto coi servizi segreti e deve affrontare le conseguenze che la “fine della Storia” potrebbe avere non solo sulla Germania dell’Est, ma anche sulla sua vita e su quella di suo figlio.

Quella rivoluzione pacifica, infatti, ha scosso profondamente il suo mondo, ma è chiaro a tutti, anche agli ex colleghi dell’HVA (l'Hauptverwaltung Aufklärung, il servizio segreto di spionaggio all'estero della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca), che da lì non si tornerà mai più indietro. Cosa sceglierà di fare Martin, che a quanto pare è ricercatissimo un po’ da tutte le agenzie di spionaggio straniere? Accetterà la proposta del KGB, oppure si unirà alla CIA? O ancora, deciderà di uscire per sempre da quel mondo e si dedicherà ad altro? In un momento di profondo cambiamento c’è un solo modo per sopravvivere: reinventarsi.