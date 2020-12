Fargo 4, le anticipazioni degli episodi 7 e 8 della serie tv

Su Sky Atlantic è finalmente in onda la quarta stagione di 'Fargo', la geniale serie tv creata da Noah Hawley. Non perdere gli episodi 7 e 8, in onda lunedì 7 dicembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Fargo 4, episodio 7: Metti da parte per il futuro

Mentre Josto manda Calamita alla ricerca di Patrick e Satchel, Oraetta si dà ai dolci e prepara dei macarons mortali al Dr. Harvard. L’obiettivo è recuperare la lettera anonima che la incrimina e togliere di mezzo l’unica persona che potrebbe rischiare di farla finire in cella per il resto dei suoi giorni: bisogna agire in fretta. Ebal Violante prova a fare da mediatore tra un furibondo Loy Cannon e il suo capo, ma la situazione è più delicata del previsto, anche perché Gaetano è nelle mani degli afroamericani e potrebbe lasciarci le penne da un momento all’altro. Odis è tenuto d’occhio da Wickware, che lo mette alle strette: prima o poi dovrà scegliere da che parte stare.

Fargo 4, episodio 8: Il nadir

Le cose si mettono male per lei, così l’infermiera Mayflower è pronta a darsela a gambe…ma ecco spuntare dal nulla un quadernetto degli appunti… Tornato alla base, Josto ha una brutta sorpresa che però, inaspettatamente, si trasforma presto in un’opportunità. Loy è pronto a passare al contrattacco: non lascerà impunite le morti di Doctor Senator e di Satchel. Finalmente Dick Wickware riesce a scoprire dove si trovano Zelmare e Swanee, ma catturarle si rivelerà più difficile del previsto. Odis ha un momento di riscatto. Gaetano si rende conto che forse suo fratello non è poi così debole come gli è sempre sembrato. Etherilda e Lemuel flirtano, e Dibrell non è per niente contenta. Mamma Smutny, però, non sa che quel ragazzo è l’ultimo dei problemi di sua figlia!