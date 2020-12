Ecco cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio della terza stagione di 'Riviera', in onda su Sky Atlantic il mercoledì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Riviera 3, cos'è successo nel terzo episodio Quando si accorge di Daphne sottacqua, Gabriel non ci pensa due volte e si lancia in piscina, riuscendo fortunatamente a trarla in salvo. Una volta al sicuro, la donna confessa a Georgina una cosa spaventosa: suo fratello, del quale non può non dire di non avere paura, la tratta come se fosse di sua proprietà e la fa sentire inutile, da sempre. L’altra non ci pensa due volte e la sprona a recidere per sempre quel legame che le sta causando solo problemi e dolore. E’ qualcosa che deve fare in fretta, e deve farlo per sé stessa: solo così potrà salvarsi. In tutta risposta, Daphne sfida Nico accettando la proposta di Cesar di andare per locali; intanto Georgina e Gabriel decidono di cercare informazioni su Victor Alsina Suarez e sui suoi traffici, alcuni dei quali decisamente poco puliti. Approfittando del suo stato alterato dall’alcol, i due provano a interrogare Cesar e gli chiedono di un certo Tomas Castillo. L’altro, però, non ci casca, poi si mette in contatto con Ellen, e questa informa subito Alex. La multi miliardaria è a dir poco sorpresa dall’audacia di quei due ficcanaso: chiaramente non sanno in cosa stanno andando a cacciarsi.

Intanto Nico trova Daphne intenta a fare le valigie, questa volta per sempre. Prova a costringerla a cambiare idea facendo leva sul ricatto emotivo, ma le sue tattiche sembrano aver perso ogni efficacia. Più tardi, Georgina cerca di convincere la sua ex amica ad affrontare il fratello, ma ormai è tardi: Nico, infatti, giace a terra in una pozza di sangue, con un coltello conficcato nel petto. E adesso? A Buenos Aires, Victor consegna il rosario a Gloria in cambio del segreto compromettente di Enrique. Il sindaco rimane piuttosto colpito nel vedere la reazione della donna quando questa trova una lettera d'amore nascosta dentro il manufatto. A quel punto, a lei non resta che dare voce ai suoi sospetti: molto probabilmente Enrique ha ucciso il suo amante. Victor fa rapire l'uomo e lo minaccia: se non la smetterà di mettergli i bastoni tra le ruote renderà pubblica questa scomoda verità. L'altro, con le spalle al muro, non ha scelta: farà tutto ciò che gli verrà detto di fare.

Prima di portare l'auto di Nico in discarica – quale modo migliore per eliminare un cadavere se non rinchiuderlo in un'auto che verrà distrutta sotto una pressa idraulica? –, Georgina avvisa Daphne: dovrà imparare a convivere con le conseguenze delle sue azioni…e col senso di colpa. Gabriel le fa qualche domanda, ma lei è molto evasiva, e la discussione si trasforma presto in un litigio. Lui se ne va, e lei pensa che sia andato a incontrare Alex, dunque si reca presso la residenza della glaciale e misteriosa imprenditrice. Dopo qualche domanda e qualche scambio di opinioni, Georgina sente una puntura: Ellen le ha iniettato di nascosto qualcosa. Poi il buio… Riviera 3, cos'è successo nel quarto episodio Quando si risveglia, Georgina si ritrova in una lussuosa struttura per pazienti con problemi psichiatrici dove è stata rinchiusa contro la sua volontà da Alex e Ellen, intenzionate a farla stare zitta con la scusa di un crollo psicotico. Lei, però, nonostante sia in trappola non si lascia intimidire, anzi, giura vendetta. Per questo motivo fa di tutto per mantenere la calma durante le sue sessioni di terapia con la Dottoressa Mathieu, ma non sa che le sue due carceriere hanno dato alla psichiatra molte informazioni delicate – e potenzialmente compromettenti – su di lei. La conoscenza è potere, d'altronde, e Georgina si ritrova presto in una posizione a dir poco precaria.