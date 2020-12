Millie Bobby Brown tormentata da una fan: lo sfogo in lacrime. VIDEO

La giovane, protagonista di “Stranger Things”, ha di recente interpretato Enola Holmes nell’omonimo film

Raggiungere la tanto agognata celebrità ha il proprio prezzo. Lo ha scoperto sulla propria pelle Millie Bobby Brown, che non accetta però l’invadenza di alcuni fan e risponde a tono. I video delle sue stories Instagram hanno fatto il giro del web. Le sue lacrime di dolore spiegano come spesso non ci si renda conto di confrontarsi con degli esseri umani, per giunta giovanissimi, come nel suo caso.

L’attrice chiede rispetto, per sé e i suoi colleghi. Un messaggio importante, che chiarisce come la celebrità non reda un vip proprietà comune, a disposizione 24 ore su 24 dei propri ammiratori.

Lo sfogo di Millie Bobby Brown: cos’è successo approfondimento Millie Bobby Brown, le foto della protagonista di Enola Holmes Millie Bobby Brown, star di “Stranger Things” ha raccontato sul proprio profilo Instagram quanto accaduto mentre era impegnata con sua madre a fare shopping. Una fan le si è avvicinata e ha chiesto di poter girare un video. Bobby Brown ha risposto garbatamente di no, ma questo non ha impedito alla ragazza di iniziale a tormentarla: “Perché qualcuno dovrebbe volere un video di me. Neanche di entrambe, soltanto di me. Se non voglio essere ripresa, non devo giustificarmi. È qualcosa che non deve accadere. Stavo pagando e lei mi è passato di fianco, iniziando a riprendermi ancora. Le ho detto ‘Sono un essere umano’. Lei ha risposto ‘Vuol dire che non posso fare video di un essere umano?’. No! Non quando ti ho detto di non farlo”.

approfondimento Stranger Things 4, Dustin in nuove foto e video dal set Raccontare questa storia ha fatto scoppiare in lacrime la giovane attrice: "Le persone che cercano di superare i limiti mi fanno infuriare. Vorrei soltanto che fossero tutti più rispettosi. Sto ancora provando a navigare in tutto questo (la fama). È qualcosa di travolgente. Dov'è il mio diritto di dire 'No!'?. Questo video serve per dirvi che dovete mostrare più rispetto per gli altri. Non importa chi sono e cosa fanno".