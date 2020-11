Willy, il principe di Bel-Air: com'è andata la reunion del cast

approfondimento

Willy, il principe di Bel-Air: la villa della serie TV su Airbnb

A distanza di oltre due decenni dalla sua uscita dalla serie, evento molto discusso all’epoca, l’interprete di Willy ha voluto rivedere l’attrice per un chiarimento davanti alle telecamere sorprendo anche gli altri membri del cast.

Janet Hubert-Whittern, classe 1956, ha raggiunto il collega dando vita a una conversazione intima e sincera in cui i due artisti hanno spiegato i loro differenti punti di vista: da un lato l’attrice ha dichiarato di non esser stata licenziata, ma di non aver accettato la nuova proposta lavorativa per un ribassamento del salario e per una delicata situazione in famiglia; dall’altro Will Smith si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. I due attori si sono poi riconciliati emozionando i presenti e il pubblico.