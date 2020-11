Romulus, le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della serie tv

Su Sky Atlantic è in onda 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione e coraggio, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda venerdì 20 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Romulus, episodio 5 Yemos e Wiros vengono accolti tra i figli della Signora dei Lupi, e finalmente scoprono chi sono quelle persone che si nascondono nella foresta e che li hanno salvati da morte certa. Mentre il giovane ex schiavo di Velia sembra adattarsi bene a questa nuova situazione, il principe fuggiasco di Alba fatica ad accettare di non poter fare niente, quantomeno per adesso, per vendicare la morte di suo fratello e per rendere nota a tutti la verità, cioè che è stato il traditore Amulius a uccidere Enitos, non lui. Intanto il nuovo Re dei Re e Ilia "Figlia di Marte" arrivano a Gabi, ma di Numitor non sembra esserci traccia. Messo alle strette, Ertas rimane comunque fedele all'amico di vecchia data, ma finisce per pagare un prezzo altissimo. Cnaeus viene allontanato dal campo dei luperci, che non hanno più intenzione di farsi dare ordini da lui dopo quanto successo a Taurus e agli altri. La Lupa racconta ai suoi due nuovi "compagni di branco" la storia del suo popolo…e ciò che Rumia ha in serbo per loro…