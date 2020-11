The Jackal, arriva la serie tv: su Netflix nel 2021

Si chiamerà Generazione 56K e racconterà una storia di amicizia e d'amore nell'epoca dell'arrivo di Internet in Italia, a fine anni Novanta

Una storia d’amore, di amicizia e di come Internet abbia cambiato per sempre le nostre vite dagli anni ‘90 a oggi: è questo l'annuncio di oggi pomeriggio di Netflix a proposito della serie tv dei The Jackal, che sbarcheranno sulla piattaforma streaming nel 2021.