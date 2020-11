Morto a 82 anni Ken Spears il co-creatore di Scooby-Doo

“Ken sarà ricordato per sempre per la sua intelligenza, la sua narrazione, la sua lealtà alla famiglia e la sua forte etica del lavoro” è stato il messaggio condiviso dalla sua famiglia. “Ken non solo ha lasciato un’impronta indelebile sulla sua famiglia, ma ha toccato la vita di molti come co-creatore di Scooby-Doo . Ken è stato un modello per noi per tutta la vita e continuerà a vivere nei nostri cuori”. Prima di lui, lo scorso 26 agosto, era scomparso l'altro creatore della celebre serie animata, Joe Ruby . Insieme avevano fondato, nel 1977, la Ruby-Spears Productions, casa di produzione celebre per gli adattamenti animati di famose proprietà live action come Mister T, Rambo e Scuola di polizia. “La Warner Bros. Animation è rattristata nell'apprendere della morte di Ken Spears e inviamo i nostri pensieri più cordiali ai suoi cari. Era un vero innovatore nel settore, i cui doni dell'umorismo e della narrazione continuano a deliziare il pubblico”, ha affermato in una dichiarazione Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios. “Non puoi trovare uno schermo al mondo che non abbia riprodotto una versione di Scooby-Doo. Continuiamo ad essere ispirati dal suo lavoro alla Warner Bros. Animation e siamo onorati di portare avanti l'eredità dei suoi amati personaggi”.

Chi era Ken Spears

Nato come Charles Kenneth Spears il 12 marzo 1938, Spears è cresciuto a Los Angeles, in California. Qui ha stretto amicizia con il figlio di William Hanna, il co-fondatore della casa di produzione Hanna-Barbera, dove ha iniziato a lavorare nel 1959 come montatore del suono. Mentre lavorava nel reparto di montaggio, Spears incontra Joe Ruby, e i due iniziano una fruttuosa collaborazione. Insieme, hanno scritto sceneggiature per Hanna-Barbera, Sid e Marty Krofft Television Productions e DePatie-Freleng Enterprises. Il duo artistico ha creato amati programmi animati come "Scooby-Doo, Where Are You!" "Dynomutt", "Dog Wonder" e "Jabberjaw" per Hanna-Barbera, oltre a "The Barkleys" e "The Houndcats" per DePatie-Freleng. “Abbiamo creato la serie originale alla fine del 1968 - raccontò tempo fa Spears a proposito di Scooby-Doo - è andata in onda per la prima volta sulla CBS nel 1969 ed è stata riordinata per il 1970. C'erano un totale di 25 episodi. Quindi, una volta creato lo spettacolo sei sempre il suo creatore, non importa quante altre versioni ne vengano prodotte”. Fred Silverman, presidente della CBS per la programmazione dedicata ai più piccoli, all'inizio degli anni '70 li assunse per supervisionare la realizzazione dei cartoni animati della CBS del sabato mattina. Quando poi Silverman si è spostato alla Abc, Spears e Ruby l'hanno seguito. Spears è stato anche consulente di storia per la serie TV del 1974 "Il pianeta delle scimmie". Nel 1977, Spears e Ruby danno vita alla loro casa di produzione, la Ruby-Spears Productions, con la quale produssero diverse serie animate.