The Third Day, la recensione del finale della serie tv

** ATTENZIONE: SPOILER **

The Third Day, cos'è successo nel quinto episodio In sogno, Helen vede Sam, ma viene bruscamente svegliata dalle urla di una donna. Il mistero è presto svelato: si tratta di Jess, ormai prossima al parto. E’ insieme a Larry, a Jason e al predicatore, e rifiuta con forza l’aiuto di chiunque altro, specialmente quello di Mrs. Martin, che però riesce a intuire che il bambino è in posizione sbagliata. La piccola comunità di Osea, quasi interamente riunita nel salone principale del pub, sembra alquanto divisa. Dopo un attimo di esitazione, Helen si fa avanti. E’ pur sempre un’ex veterinaria, e l’essere umano è pur sempre un mammifero. Con calma e sangue freddo riesce a “raddrizzare” il bambino: tragedia evitata. Jess però è ossessionata dal fatto di essere portata via: lei vuole partorire lì! Per avere un po’ di privacy viene accompagnata in bagno, dove rimane sola con Jason.

In sogno, Helen vede Sam, ma viene bruscamente svegliata dalle urla di una donna. Il mistero è presto svelato: si tratta di Jess, ormai prossima al parto. E' insieme a Larry, a Jason e al predicatore, e rifiuta con forza l'aiuto di chiunque altro, specialmente quello di Mrs. Martin, che però riesce a intuire che il bambino è in posizione sbagliata. La piccola comunità di Osea, quasi interamente riunita nel salone principale del pub, sembra alquanto divisa. Dopo un attimo di esitazione, Helen si fa avanti. E' pur sempre un'ex veterinaria, e l'essere umano è pur sempre un mammifero. Con calma e sangue freddo riesce a "raddrizzare" il bambino: tragedia evitata. Jess però è ossessionata dal fatto di essere portata via: lei vuole partorire lì! Per avere un po' di privacy viene accompagnata in bagno, dove rimane sola con Jason.

Ellie e Talulah osservano dal corridoio, ma in pochi secondi cominciano a bisticciare, con la più piccola che prende in giro la più grande per la sua fede. Dal nulla sbuca la bionda Kail, la figlia maggiore di Jess, che rimette al posto la giovanissima atea incutendole del (non molto) sano timore reverenziale nei confronti di Dio, dandole della pecorella e avvisandola: le pecorelle non fanno una bella fine… Ellie è colpita: zittire la sua sorellina è una vera e propria impresa! Kail le chiede perché è lì. Ufficialmente per il suo compleanno…ufficiosamente perché sua madre non vuole farla tornare a scuola perché ha colpito con una pietra una ragazza che l'ha presa in giro. L'altra le risponde raccontandole la storia di Osea e sottolineando l'importanza del mantenimento dell'equilibrio, perché quando manca l'equilibrio succedono cose brutte. E quanto successo, l'aggressione, è stato causato proprio da una mancanza di equilibrio dentro di lei. C'è un posto sull'isola che è vietato agli estranei…ma lei se vuole può mostrarglielo… In cucina, dopo essere stata snobbata da Mrs. Martin, Helen mostra a Mr. Martin una foto di Sam. Che, a quanto pare, un paio di settimane prima le ha inviato una mail delirante in cui rivelava di trovarsi proprio lì. E poi c'è stata anche quella telefonata a Aday… L'uomo nega di averlo mai visto sull'isola, ma accetta di fare qualche domanda in giro. Noi spettatori ovviamente sappiamo già quale sarà il risultato di questa finta indagine. Fuori è ancora buio. Il passaggio è aperto, ma Helen non può ancora andarsene. Fuma una sigaretta col Cowboy, che le spiega che la comunità si è spaccata in due dopo un festival che, in teoria, invece avrebbe dovuto unirla. Non deve però lasciarsi trarre in inganno: quel posto ha un cuore grande, e può guarire tutte le ferite. Anche le sue. Deve solo volerlo.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a novembre Jess intanto è riuscita a scappare. Helen si lascia convincere dal Cowboy a unirsi alle ricerche, così, dopo aver caricato i bagagli in auto e dopo aver ordinato alle figlie di aspettarla in camera – tra un’ora in ogni caso se ne andranno –, si prepara. Alan le si avvicina per scusarsi: lui e sua madre non l’hanno mandata via per il colore della sua pelle, ma per motivi che non può spiegarle. Poi rischia di far crollare la bugia di Mr. Martin: chi è che non avrebbe visto sull’isola? Ad ogni modo, Helen si ritrova a perlustrare il Seabird Hotel col Cowboy. I due hanno un intenso scambio di vedute in merito alla fede – lui è credente, lei no, lui passa l’inverno lì per ricaricare le batterie dell’anima, lei pensa che i posti siano solo posti e che non abbiano speciali poteri –, e lei cede alle provocazioni solo nel momento in cui lui le chiede della perdita del suo “angelo.” Nathan non era un angelo, tutt’altro, era un bambino molto problematico, violento e arrabbiato, e lei, nonostante lo amasse, a volte non lo sopportava. “Gli ho detto che avrei voluto che non fosse mai nato. Sono state queste le ultime parole che gli ho rivolto…” si ritrova a confessare Helen, ovviamente pentita. Il cowboy le fa un discorso piuttosto intenso sulla rabbia e sul lutto, sulla necessità di abbracciare il dolore, ma il momento è interrotto dall’improvviso risveglio di Janny, in pieno post sbornia. È lui mettere la pulce nell’orecchio alla straniera citando il nome di Sam, per colpa del quale tutto quel casino ha avuto inizio. La foto è solo una conferma. Nel frattempo anche Lu fa una confessione a sua sorella: papà non le manca, non le manca vederlo fuori di testa, non le manca vedere la mamma piangere, e lei non è come lui. Helen, furiosa, affronta Mr. Martin. E’ Mrs. Martin, prevedibilmente, a fornirle una versione un po’ modificata della verità: Sam è stato lì durante il festival e si è immischiato in cose in cui non avrebbe dovuto, facendo arrabbiare alcune persone. Ora, però, non si trova più lì. E non le hanno detto subito la verità perché durante il suo soggiorno è stato con un’altra donna. “Il passaggio si chiude tra 10 minuti, vai e non guardarti indietro. Comincia una nuova vita, e prega che quell’uomo non ne faccia mai parte…” sono le ultime parole della proprietaria del pub.

The Third Day, cos'è successo nel sesto episodio Il sesto e ultimo episodio di The Third Day, il finale definitivo, si apre con la reunion tra Helen e Sam (che continua a chiamarla Cas…). Lei, GIUSTAMENTE, vuole delle spiegazioni, ma quando lui le dice che è il discendente di Cahrrington e che è rimasto lì per stare accanto a Nathan, lei non gli crede. Non c'è però tempo da perdere, suggerisce Mrs. Martin: Jess ha partorito una bambina che è la figlia del "Padre dell'isola," una bambina che è una minaccia alla sua autorità e al precario equilibrio del luogo, dunque bisogna fuggire. Per Helen, però, la priorità è un'altra: vuole vedere Nathan. Sam è d'accordo, peccato che l'incontro vada in maniera decisamente diversa dal previsto…perché quel ragazzino non è Nathan! Anzitutto è troppo giovane – sono passati dieci anni dalla tragedia –, e poi anche il colore degli occhi e il colore della sua pelle sono sbagliati! Eppure Sam è convinto che quello sia proprio il loro bambino. Lei, però, ora non ha più né tempo né voglia per stare a giustificare certe cose: il suo dolore e il suo senso di colpa (non dimentichiamo che è stato Sam a "perdere" Nathan, peraltro per chiacchierare al telefono col suo flirt di allora) non le interessano più. Vuole solo i soldi, le 40.000 sterline, perché quel denaro spetta a Ellie e Talulah. Intanto Jess avvisa Jason che grazie alla sua bambina, che ha deciso di chiamare Epona, le cose finalmente cambieranno. Prima, però, bisogna eliminare la concorrenza. E' tempo di chiudere il passaggio e dare inizio alla caccia. Tornata alla luce del sole, Ellie confessa a Kail di amare quel posto. E' perché lo capisce, ribatte l'altra. Ma c'è di più: è stata proprio lei a inviare quell'email delirante. Dopo l'arrivo di Sam, Jess, sua madre, ha iniziato a comportarsi stranamente, dunque era arrivato il tempo di mandarlo via, per riportare l'equilibrio. Ellie, che non sapeva della mail, rimane stupita: dunque suo padre si trova lì? Ecco spiegato il motivo di quel viaggio. L'arrivo di Larry interrompe il momento: sta per cominciare qualcosa. Ma cosa? Semplice: il "passaggio di consegne." Rimasta sola, Lu, che vede Jason e Tomo uccidere a sangue freddo Alan e sua madre, capisce che la situazione sta prendendo una piega se possibile ancora peggiore. Va così a nascondersi nella casa abbandonata, sotto il letto. Rischia di essere scoperta – alcuni uomini sono venuti a trasformare la camera da letto in un'armeria –, ma alla fine, coltellaccio da cucina alla mano, riesce a tornare al pub e a rifugiarsi nella stanza dove ha passato la notte.

Nel frattempo Jess, presso la chiesa in mezzo al bosco, convince Ellie e unirsi a loro…e alla sua nuova sorellina. In realtà l'obiettivo della nuova leader di Osea è chiaro: usarla per scovare Helen, Talulah, Nathan e Sam. E fare pulizia. Ovviamente Ellie crede davvero che potrà tornare a casa con la sua famiglia e ricominciare una nuova vita, ma a noi spettatori il vero intento degli isolani che non sono fan di suo padre è chiarissimo. Presso la Big House, Mrs. Martin si giustifica con Helen dicendole che loro (lei e suo marito, ma anche gli altri) hanno detto la verità a Sam, ma che lui ha preferito credere che quel ragazzino fosse effettivamente suo figlio. Dunque chi è il finto Nathan? Un erede di sangue, il figlio illegittimo del precedente "finto Padre." Dunque il vero Nathan che fine ha fatto? Mrs. Martin racconta – e questa volta pare proprio sia la verità – che fu rapito da Goltan su loro richiesta, ma che però venne ucciso per errore dal suo rapitore durante un momento di panico. Helen vuole sapere che fine ha fatto il corpo di suo figlio: è stato restituito al mare, vicino al passaggio. Basta con i racconti, bisogna andarsene: il Cowboy li avvisa, stanno venendo a prenderli. Mrs. Martin, però, non vuole arrendersi, e sprona Sam a fare qualcosa. Questi si risveglia solo quando viene a sapere che Lu e Ellie sono a Osea. Ma ormai è troppo tardi: gli altri sono arrivati. Mr. Martin tenta di aprire un dialogo, ma in tutta risposta viene freddato da Jason con un colpo d'ascia in pieno petto. Non resta che fuggire. Al sicuro nel bosco, Mrs. Martin si lascia andare a un pianto disperato. Sam, con Nathan al fianco, non sembra preoccupato: Jess vuole lui, non le sue figlie, non farà loro del male. Ellie viene a sapere dalla nuova leader qual è il piano: ristabilire l'equilibrio non solo tramite la nuova Epona, ma anche chiudendo per sempre l'isola al mondo esterno. Lei, però, potrà rimanere, e lì sarà solo Ellie, non la sorella di un bambino assassinato o una ragazzina presa in giro a scuola. Osea sarà un nuovo inizio, per lei e, se lo vorrà, anche per sua madre. Deve solo aiutarla a trovarla. Nel frattempo Sam, Helen, fake Nathan, Mrs. Martin e il Cowboy raggiungono gli abitanti che non hanno scelto Jess, ma ecco arrivare Janny – con addosso polpo morto… –, che porta un messaggio: Ellie vuole parlare con sua madre. All'incontro priv

approfondimento The Third Day, le foto della serie tv con Jude Law in onda su Sky Nel frattempo Jess, presso la chiesa in mezzo al bosco, convince Ellie e unirsi a loro…e alla sua nuova sorellina. In realtà l’obiettivo della nuova leader di Osea è chiaro: usarla per scovare Helen, Talulah, Nathan e Sam. E fare pulizia. Ovviamente Ellie crede davvero che potrà tornare a casa con la sua famiglia e ricominciare una nuova vita, ma a noi spettatori il vero intento degli isolani che non sono fan di suo padre è chiarissimo. Presso la Big House, Mrs. Martin si giustifica con Helen dicendole che loro (lei e suo marito, ma anche gli altri) hanno detto la verità a Sam, ma che lui ha preferito credere che quel ragazzino fosse effettivamente suo figlio. Dunque chi è il finto Nathan? Un erede di sangue, il figlio illegittimo del precedente “finto Padre.” Dunque il vero Nathan che fine ha fatto? Mrs. Martin racconta – e questa volta pare proprio sia la verità – che fu rapito da Goltan su loro richiesta, ma che però venne ucciso per errore dal suo rapitore durante un momento di panico. Helen vuole sapere che fine ha fatto il corpo di suo figlio: è stato restituito al mare, vicino al passaggio. Basta con i racconti, bisogna andarsene: il Cowboy li avvisa, stanno venendo a prenderli. Mrs. Martin, però, non vuole arrendersi, e sprona Sam a fare qualcosa. Questi si risveglia solo quando viene a sapere che Lu e Ellie sono a Osea. Ma ormai è troppo tardi: gli altri sono arrivati. Mr. Martin tenta di aprire un dialogo, ma in tutta risposta viene freddato da Jason con un colpo d’ascia in pieno petto. Non resta che fuggire. Al sicuro nel bosco, Mrs. Martin si lascia andare a un pianto disperato. Sam, con Nathan al fianco, non sembra preoccupato: Jess vuole lui, non le sue figlie, non farà loro del male. Ellie viene a sapere dalla nuova leader qual è il piano: ristabilire l’equilibrio non solo tramite la nuova Epona, ma anche chiudendo per sempre l’isola al mondo esterno. Lei, però, potrà rimanere, e lì sarà solo Ellie, non la sorella di un bambino assassinato o una ragazzina presa in giro a scuola. Osea sarà un nuovo inizio, per lei e, se lo vorrà, anche per sua madre. Deve solo aiutarla a trovarla. Nel frattempo Sam, Helen, fake Nathan, Mrs. Martin e il Cowboy raggiungono gli abitanti che non hanno scelto Jess, ma ecco arrivare Janny – con addosso polpo morto… –, che porta un messaggio: Ellie vuole parlare con sua madre. All’incontro privato partecipa anche Sam. Ellie ovviamente è scossa: vuole risposte dal padre, e vuole risposte dalla madre. Poi la seconda bomba: Nathan è vivo, e si trova lì. Helen si infuria e attacca il marito accusandolo di fare del proprio lutto uno spettacolo, ma Ellie, lapidaria, ribatte: “Almeno lui prova qualcosa.” Almeno lui non è di pietra.

approfondimento The Third Day, il trailer della serie tv con Jude Law Come ogni adolescente in crisi con la figura genitoriale che si rispetti, Ellie tradisce la madre, consegnandola a Jess, che al tramonto, davanti ai suoi nuovi “ospiti” e al resto della comunità riunita, presenta a tutti Epona, la futura “Madre dell’isola.” Intanto sarà lei a prendersi cura di loro e di Osea. Niente più violenza, niente più divisioni interne: è tempo di perdonare e di tornare all’unità. Questo però non vale per Mrs. Martin, che viene eliminata senza tante cerimonie. Ellie – sconvolta per quell’omicidio a sangue freddo – viene portata via da Jason, ma Jess rassicura tutti: non farà del male a nessuno di loro, ma dovranno restare lì, almeno per un po'. Sam e Helen vengono così portati al pub, creduto erroneamente vuoto, ma nella maledetta stanza numero 1 c’è Talulah nascosta sotto il letto! I tre raggiungono il Seabird Hotel. Lì Sam – su ordine della moglie, che non ha intenzione di perdere anche una figlia per colpa sua – accoltella con furia Jason e libera Ellie. Prima di andarsene, però, bisogna liberare il finto Nathan, prigioniero di Larry e Tomo presso la chiesa nel bosco. Sam, che ormai ha accettato l’oscurità dentro di sé, spara ai due uomini. Poi recupera i soldi, nascosti in un buco nel muro. “Ecco ciò per cui sei venuta. Il passaggio si apre all’alba, trova un posto dove nascondervi fino ad allora...” annuncia alla moglie, facendole chiaramente intendere che lui resterà lì, con suo figlio. Ormai sul punto di andarsene, Helen viene fermata da fake Nathan, che le dice: “Lo so che non lo pensavi…quello che hai detto quel giorno. Lo so che mi hai sempre voluto.” Forse quel posto è veramente speciale. Ma Helen non può perdere altro tempo: deve portare in salvo Ellie e Talulah. A breve il sole sorgerà e la marea si abbasserà…ma gli isolani sono sulle loro tracce. Disperata, Helen fa salire le figlie su una barchetta di legno grande abbastanza per loro due, afferra la corda a cui la barchetta è legata, e si mette a nuotare nell’acqua gelida. Le salverà. Per un momento, sotto quell'estremo sforzo fisico, si guarda indietro…e sulla barchetta vede suo figlio di sei anni, il “vero Nathan,” che le dice che ha freddo. E’ solo un momento. Con le ultime forze raggiunge la terraferma. Gli isolani non le seguiranno, non lasceranno Osea, obbediranno alla loro nuova leader. Con le ultime forze si trascina insieme alle figlie fino a un capanno. Travolta dai brividi, si accascia a terra. Mentre Lu la copre con una coperta, le sembra di avere tra le mani la maglietta a righe bianche e blu vista addosso a Nathan poco prima. In realtà è la busta con i soldi. Mentre il sole sorge, Ellie abbraccia la mamma e la sorellina: ora che tante cose sono state chiarite e, soprattutto, ora che il dolore finalmente è venuto a galla potranno lasciarsi alle spalle il passato e cominciare una nuova vita. Insieme.