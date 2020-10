The Third Day, la trama della serie tv con Jude Law in onda su Sky

Su Sky è in arrivo 'The Third Day', la nuova serie tv con protagonista Jude Law, una coproduzione Sky/HBO che ci terrà incollati allo schermo per tre lunedì a partire dal 19 ottobre (la serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

Una produzione Sky/HBO creata da Felix Barrett (fondatore della società di produzione Punchdrunk International) e Dennis Kelly (creatore della disturbante Utopia, la versione originale Made in UK), un attore protagonista molto noto al pubblico di Sky Atlantic, un’ambientazione tanto suggestiva quanto inquietante, e una storia che ci terrà incollati allo schermo: su Sky Atlantic è in arrivo The Third Day , la nuova serie tv con protagonista un grandissimo Jude Law.

The Third Day, di cosa parla la serie tv

Estate (episodi dall’1 al 3)

Il quarantenne Sam, che sta vivendo un periodo non proprio felicissimo della propria esistenza, un giorno di inizio estate per puro caso si ritrova sull'isola di Osea, al largo della costa del sud dell'Inghilterra, un luogo tanto affascinante quanto inquietante dove risiede una piccola ma coesa comunità. Gli abitanti sono in fermento: sta per tenersi il festival a cadenza annuale Esus and the Sea, una celebrazione che mischia tradizioni pagane millenarie e cristianesimo.

Sam ha assolutamente bisogno di tornare a casa, a Londra, ma l’unico passaggio che collega l’isola alla terraferma ormai è stato ricoperto dall’acqua a causa della marea. Bloccato lì, accetta l’ospitalità dei Martin, una coppia di mezza età che gestisce l’unico pub del villaggio. Fa amicizia con Jess, una turista americana che si trova lì per partecipare al festival, e le confida i suoi dubbi: non trova anche lei che ci sia qualcosa di strano e di molto inquietante in quel posto?