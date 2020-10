“La Révolution” è uno show in lingua francese basato su un personaggio realmente esistito. Si tratta di Joseph Guillotin , medico e politico francese che entrò a far parte della commissione degli Stati Generali di Re Luigi XVI.

La Révolution, cosa sappiamo

Com’è facile intuire, la serie TV “La Révolution” è ambientata durante la Rivoluzione Francese. La prima stagione è composta da otto episodi, tutti di una durata di 50 minuti circa. Uno show revisionista e provocatorio, le cui riprese sono state effettuate prima del lockdown dovuto all’emergenza coronavirus.

Tutti gli episodi sono stati girati a Versailles. Lo show è stato creato da Aurélien Molas, che ha lavorato alla sceneggiatura al fianco di Gaia Giusti. Ecco le parole di Molas e Lardenois, ovvero creatore e produttore dello show, affidate a una nota congiunta: “Quando inizialmente abbiamo pensato a una serie TV che rivisitasse la storia francese tramite un racconto epico e mozzafiato ci siamo posti una domanda: ‘Chi ci sosterrà?’: Soltanto Netflix poteva prendere parte a questa rivoluzione”.

La trama vede gli episodi ambientati nel 1787. Joseph-Ignace Guillotin scopre una terribile malattia provocata da un virus sconosciuto. Questo viene denominato Sangue Blu, così noto perché trasforma il colore del sangue degli aristocratici da rosso a blu, letteralmente. Un male che rapidamente si diffonde tra i nobili della Francia rivoluzionaria, spingendoli a uccidere la gente comune. Joseph porta avanti le proprie indagini e intende far chiarezza sull’origine del virus.

Gli effetti del Sangue Blu sono devastanti e in ogni dove si registrano casi di violenti omicidi. La paura si diffonde tra la gente, mescolandosi alla rabbia, fino a portare a una vera e propria guerra civile. La serie, rivisitando i fatti storici in salsa action, si pone un interrogativo fantasioso: se la Rivoluzione Francese non fosse avvenuta così come ci è stato raccontato per secoli?

