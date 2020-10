Cobra Kai 3, il trailer e la data d'uscita

Dove eravamo rimasti? Nella seconda stagione c'è stato il ritorno di John Kreese (Martin Kove), quando Daniel ha aperto la sua scuola di allenamento di karate (la Miyagi-Do) per combattere la crescente popolarità del Cobra Kai di Johnny. Nel finale di stagione avevamo assistito ad uno scontro fra Miguel e Samantha e Robbie e Tori nell’atrio della scuola e che aveva lasciato Miguel gravemente ferito . Per chi si fosse perso le prime due stagioni della serie, sequel di Karate Kid, ecco una breve sinossi: “Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso , divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi”.

Cobra Kai, ci sarà anche la quarta stagione

La pubblicazione del teaser trailer è arrivata nella settimana in cui il sequel di Karate Kid ha occupato la prima posizione nella classifica Nielsen delle serie tv più viste in streaming. Dal 31 agosto al 6 settembre, infatti, Cobra Kai ha portato a casa 2,17 miliardi di minuti visionati. Un ottimo risultato considerato che la serie era già stata proposta su YouTube. Proprio grazie a questo successo, Netflix ha deciso non solo di annunciare la data di debutto della terza stagione, ma di confermare anche il rinnovo della quarta. "L'appeal della saga di Karate Kid è senza tempo e Cobra Kai riprende da dove era stata interrotta senza perdere un colpo. La rivalità tra Daniel e Johnny è un cult e lo show ha un grande cuore ed è molto divertente. Non vediamo l'ora di presentare Cobra Kai a una nuova generazione e siamo entusiasti di essere la sua nuova casa in tutto il mondo” ha dichiarato il vice presidente dei contenuti originali di Netflix, Brian Wright. Gli ideatori Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald avevano inoltre lasciato intuire l'idea di uno spin-off: "Realizzare Cobra Kai è stato per noi un sogno diventato realtà sin dal primo giorno. Siamo grati per l'instancabile dedizione di Jeff Frost, Chris Parnell, Jason Clodfelter, Karen Tatevosian e tutti i nostri partner alla Sony per averci trovato una nuova casa dove non solo potremo continuare la serie ma anche esplorare opportunità per espandere ulteriormente l'universo di Karate Kid". Si sta quindi pensando alla possibilità di ampliare la storia con una nuova serie, anche se al momento non c'è nulla di ufficiale in lavorazione.