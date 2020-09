Ralph Macchio parla di come è cambiato il suo personaggio in Cobra Kai

Per quanto riguarda chi sia il cattivo e chi il bravo ragazzo, “sono troppo coinvolto per dirlo”, ha detto William Zabka , che in Cobra Kai interpreta Johnny Lawrence. “Quindi dipende davvero dai fan e dagli spettatori”. Anche Macchio gli ha fatto eco: "Entrambi sono, a volte, i cattivi, ed entrambi sono, a volte, il ragazzo per cui fare il tifo. Ed è per questo che è fantastico".

La serie targata Netflix ha anche riesaminato gli eventi del primo Karate Kid attraverso gli occhi di Johnny, e dipinge Daniel in una luce molto diversa dall'adolescente perfetto che tutti ricordiamo. "I creatori Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno trovato una prospettiva diversa e volevano immergersi nelle aree grigie di questi personaggi. Ed è questo che mi ha convinto” ha raccontato Ralph Macchio. "Karate Kid era molto o bianco e nero, o bene o male. Daniel era il buono, Johnny il cattivo, Miyagi buono, Kreese cattivo” ha continuato a raccontare l'attore, 58 anni. In ogni episodio di Cobra Kai puoi tifare per un personaggio o per un altro. Da un lato è un bene rendere omaggio al film , alla nostalgia di ciò che “The Karate Kid” è diventato nella cultura pop e nel cinema. Però è importante rendere la storia fresca per questa generazione. Ed è quello che questi ragazzi mi hanno convinto a fare”. La serie, quindi, stimola il dibattito su chi sia veramente il cattivo.

Cobra Kai, la terza stagione

Dopo le prime due stagioni di successo, Cobra Kai 3 è in arrivo. Ralph Macchio ha raccontato che la prossima stagione vedrà il suo personaggio ritornare a Okinawa, per immergersi nelle origini del Miyagi Do Karate. “Sono stato a Okinawa per girare alcune riprese della terza stagione di Cobra Kai, di cui ovviamente non posso parlare molto. Ma posso comunque dire che si tuffa nell’origine del Miyagi Do Karate. Impareremo qualcosa in più, alcuni segreti del passato che rappresentano una novità per il pubblico e anche per Daniel LaRusso, il mio personaggio” ha spiegato l'attore di origini italiane. Non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale per la nuova stagione, ma Netflix ha confermato il mese scorso che sarebbe arrivata nel 2021.