Cobra Kai, Martin Kove (John Kreese) parla della terza stagione

L’arrivo di “ Cobra Kai ” su Netflix ha riacceso l’hype dei fan per una terza stagione, già in lavorazione. Il finale dell’ultima puntata ha lasciato tutti gli spettatori col fiato sospeso. Tanti i punti interrogativi, dalle condizioni di Miguel alla fuga di Robby, dalla disperazione di Johnny alla mossa di John Kreese , che si è ripreso il Cobra Kai.

Proprio Kreese, ovvero Martin Kove , ha svelato alcuni dettagli sulla terza stagione dello show. Intervistato da “Collider”, ha svelato il proprio amore per il personaggio, sottolineando come non si tratti del cattivo della serie, bensì di un uomo incompreso: “Vedrete molta leadership nella terza stagione. Non posso dire molto ma di certo ci sarà un’enorme quantità d’azione, con molte abilità in scena. È davvero emozionante e sorprendente. Il pubblico sarà felice del risultato, perché si continua ad approfondire l’analisi dei personaggi amati”.

Cobra Kai 3, cosa sappiamo

Uno degli elementi più sorprendenti della seconda stagione è stato il forzato addio di Johnny al Cobra Kai. Era stato lui a riportarlo in vita, pronto a cambiarne le linee guida. L’arrivo di Kreese ha però fatto leva sugli istinti peggiori degli allievi, che hanno infine deciso di voltare le spalle al proprio Sensei. Johnny è stato accusato d’aver provocato l’incidente di Miguel, avendolo convinto ad avere pietà dell’avversario.

Kreese ha dunque stipulato un nuovo accordo con il proprietario della palestra ma, essendo quasi ridotto in miseria, come può permetterselo? Questa è la domanda che i fan si pongono, considerando come Johnny lo abbia salvato da un ritrovo per senzatetto.

Kove ha così spiegato il tutto: “Guadagna grazie agli studenti. Al termine della seconda stagione è diventato molto popolare. Dopo gli scontri a scuola, gli studenti vogliono essere dalla parte dei vincitori. Cobra Kai aumenterà di certo il numero di studenti e dunque di entrate”. Kreese si ritrova dunque a vivere la stessa fase di Johnny nella prima stagione, sfruttando però il lavoro fatto dall’ex allievo per ridestare il nome del dojo.

Alcuni fan hanno però pensato che alle sue spalle possa esserci Terry Silver, personaggio noto per “Karate Kid III”, interpretato da Thomas Ian Griffith. Si tratta di un ex commilitone di John Kreese, divenuto col tempo un imprenditore dal grande successo. Non è da escludere un suo ritorno in scena, rendendo il Sensei ancora più pericoloso.

Kove ha ammesso di non avere una reale risposta per questa domanda. Ha preferito glissare, senza negare la possibilità di un ritorno. Non resta dunque che attendere la terza stagione e scoprire quali colpi a sorpresa lo script riserverà agli appassionati.