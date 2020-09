Yellowstone 2, la recensione del quarto episodio della serie tv

Leggi la recensione del quarto episodio della seconda stagione di 'Yellowstone', in onda su Sky Atlantic ogni mercoledì alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

John per ora non sa ancora nulla. E’ nell’ufficio di Lynelle, per ufficializzare la nomina di Cassidy Reid. Con Jamie fuori dai giochi, infatti, non ci sono sfidanti, dunque non ci saranno elezioni. Facile, no? Basta una telefonata per dare alla giornata un mood decisamente meno piacevole. Recatosi sul posto, Dutton Senior vede che c’è del fieno strano per terra: del trifoglio. In grosse quantità, quell’erba può essere dannosa per il bestiame…e lì dev’esserne arrivata parecchia. Ma da dove? Dall’alto, è ovvio. Quella è una scena del crimine, dunque bisognerà indagare. In realtà il personaggio di Kevin Costner è sicuro di sapere chi è stato: Jenkins. Bisogna solo trovare il modo di provarlo.

Il quarto episodio della seconda stagione di Yellowstone si apre in maniera piuttosto strana. Sopra una delle mandrie del Dutton Ranch, di notte, passa un aereo che lascia cadere delle balle di fieno non completamente secco. Le vacche si lanciano sull’invitante spuntino senza pensarci due volte…e la mattina successiva sono tutte morte. A scoprire il massacro sono Kayce, Rip e Jimmy, che non riescono a spiegarsi cosa possa essere successo. Forse hanno mangiato dell’erba medica, che può dare un gonfiore tale da portare alla morte?

Intanto Jamie, tornato a occuparsi degli aspetti legali, scopre che il ranch è stato inserito in un fondo patrimoniale gestito da sua sorella. Dopo quella brutta scoperta, ecco anche arrivare la chiamata, prontamente respinta, di Sarah Nguyen, che gli lascia un messaggio: vuole chiarire alcuni passaggi. Mai ascoltare i messaggi in vivavoce: Beth, pronta a colpire, ha sentito tutto, e vuole sapere chi è questa Sarah. Jamie ribatte chiedendole del fondo e dicendole che la situazione patrimoniale della tenuta non è proprio rosea. C’è il rischio concreto di perdere tutto. Il personaggio di Kelly Reilly, però, non fa una piega. “Pensi di riconquistare la sua fiducia portandolo a non fidarsi di me? Auguro tanta fortuna a te e alle tue palle da canarino!” sputa Beth addosso all’odiato fratello, per poi alzare i tacchi e lasciarlo solo con la sua angoscia.

Sulla scena del crimine, lo sceriffo cerca di smarcarsi: quella non è la sua giurisdizione. John, però lo tampina: che almeno dia la nomina ai suoi uomini, in particolare a Kayce. “Devi scegliere da che parte stare.” gli dice seccamente Dutton, ben consapevole che Donnie è in debito con lui. Ora, comunque, la priorità è trovare le prove, cioè l’hangar da dove può essere partito l’aereo da paracadutismo da cui sono state lanciate le balle di erba mortale.

Dan e Thomas sono pronti a partecipare alla cerimonia di annessione alla riserva dei terreni su cui sorgeranno il casinò e l’hotel. Jenkins avvisa il suo socio riguardo i Beck, ma Rainwater lo rassicura: nel territorio di Broken Rock non ci sarà bisogno di chiedere a terzi nessuna licenza, dunque alla fine tutto procederà secondo i piani. Malcolm e Teal guardano in diretta tv i loro nuovi nemici: dovranno pensare a un modo meno delicato di esprimere il loro disappunto.

approfondimento

Yellowstone, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2

Non molto lontano da lì, il nonno di Jimmy viene pestato dagli ex amici tossici del nipote. Il messaggio è chiaro: rivogliono indietro i loro 8000 dollari, altrimenti torneranno tra una settimana. Avery chiede al collega e amico cos’è successo: “L’hanno picchiato per quello che ho fatto io…” è la sconsolata risposta del ragazzo, che deve assolutamente trovare il modo di recuperare quella maledetta somma.

Durante una lezione, Monica esorta i suoi studenti a indagare nel passato per comprendere il presente. Martin, che pare non aver recepito il suo “Sono sposata.”, le suggerisce di portare la classe in gita nella riserva per vedere la staffetta indiana.

I fratelli Beck arrivano al ranch per parlare con John, ma John non c’è. Vengono intercettati da Rip, che, protettivo come sempre nei confronti di Dutton, li accoglie pestando il loro autista e un altro dei loro uomini. Wheeler e il suo sfidante puntano le rispettive armi uno contro l’altro, ed è solo l’arrivo improvviso, a cavallo ovviamente, del personaggio di Kevin Costner a evitare uno scontro armato. Malcolm e Teal sono impressionati, non c’è dubbio, ma non si scompongono: sono lì per parlare, perché pare che abbiano un problema in comune. John vuole discutere con loro in privato, dunque si porta dietro solo Rip, lasciando Jamie in disparte, umiliandolo.

Un nuovo casinò avrà effetti negativi, e di sicuro pian piano verranno dati in concessione anche i terreni adiacenti, che saranno invasi dai turisti. Per farla breve: i Beck non vogliono la concorrenza, mentre Dutton rischia di perdere una grossa fetta del suo impero, dunque è bene allearsi. Ma lui non ha bisogno di nessuno. “Rifletto su ogni opzione e scelgo sempre quella migliore per la mia famiglia. Se vi sarò d’aiuto sarà una coincidenza.” sono le sue parole definitive.