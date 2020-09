RoboCop, in lavorazione una serie prequel

Stando a quanto riportato dal magazine Moviehole, RoboCop sarebbe pronto per fare il suo atteso ritorno

Un franchise che ha influenzato il settore dell’intrattenimento, un eroe che ha conquistato generazioni in tutto il mondo: stiamo ovviamente parlando di RoboCop , il protagonista del film che nel 1987 diede vita a un vero e proprio fenomeno mediatico.

Poche ore fa il magazine Moviehole ha lanciato in esclusiva una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo, ovvero la MGM sarebbe al lavoro a una serie televisiva che fungerebbe da prequel con protagonista un giovane Dick Jones .

Facciamo un salto indietro di oltre trent’anni. Quando la pellicola di Paul Verhoeven si affaccia sul grande schermo, i consensi non tardano ad arrivare. Il film fa subito centro nel cuore degli spettatori collezionando anche recensioni positive da parte della critica fino al trionfo alla sessantesima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior montaggio sonoro; parallelamente, Peter Weller ottiene una nomination ai Saturn Award come Miglior attore.

Il magazine ha intervistato lo sceneggiatore Edward Neumeier che ha confermato la notizia adel progetto, queste le sue parole: “Sto lavorando con questi due autori, Dave Parkin e Robb Gibbs, che hanno portato questa idea a un mio amico producer che me he poi parlato. Non appena l’ho sentita, ho pensato subito che sarebbe stata un’idea fantastica perché si possono fare tante. È un personaggio così interessante”.

In seguito, Neumeier ha parlato anche del protagonista: “È divertente lavorare con una versione più giovane di Dick Jones che conosciamo in RoboCop”.