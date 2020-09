The Boys, è possibile uccidere Patriota? Parla lo showrunner

Il rilascio dei primi tre episodi della seconda stagione di “ The Boys ” ha entusiasmato i fan, che si sono tuffati nuovamente in questo mondo pulp e violento, ispirato alla serie comic di Garth Ennis e Darick Robertson.

approfondimento

Il mondo è abituato a guardare ai supereroi come a degli esempi da seguire, dei modelli cui ambire. Un sistema di valori che perde qualsiasi senso in “The Boys”, che mostra i super come delle capricciose divinità, pronte a prendere tutto ciò che desiderano, senza farsi troppi problemi morali. Tutto ciò facendo sempre attenzione a quella che è la propria immagine pubblica.

Patriota ne è la perfetta incarnazione. I suoi poteri sembrano ispirarsi principalmente a Superman, il che ha spinto i fan a chiedersi se esista l’equivalente della kryptonite, in grado di danneggiare realmente il suo corpo o ucciderlo.

Intervistato da “Collider”, lo showrunner Eric Kripke ha detto la sua in merito, chiarendo un po’ alcuni dettagli sul personaggio di Patriota: “È attualmente in atto una discussione nella sala di scrittura. Ad oggi non vi sono molti limiti fisici ma ne esistono così tanti a livello psicologico. È a questi che spesso facciamo riferimento. Antony (Antony Starr, interprete di Patriota) ha spesso detto che Patriota è il personaggio più debole di tutti. Sono d’accordo con lui. Ci sono così tanti modi per bloccarlo psicologicamente che non ci siamo mai soffermati sul discorso fisico. Trova profondamente odiosa la sua parte umana. Detesta quell’aspetto di sé e tenta di sopprimerlo. Non può sfuggire a tutto questo e non riesce a ottenerne il controllo. Ecco la sua vera debolezza”.