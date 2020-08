Kidding 2, la data di uscita della nuova stagione e dove vederla

Kidding 2, dove e quando andrà in onda

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i nuovi episodi della seconda e purtroppo ultima stagione di Kidding, la serie tv di casa Showtime creata da Dave Holstein e prodotta da Michel Gondry con protagonista un eccezionale Jim Carrey nei panni di un personaggio semplicemente indimenticabile, Jeff Piccirillo, AKA Mr. Pickles (il Signor Cetriolini), l’idolo dei bambini di tutto il mondo. Una serie per grandi che hanno bisogno di tornare un po' piccini. Ovviamente Kidding 2 sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Lunedì 31 agosto: dalle 21.15 andranno in onda tutti i 10 episodi (della durata di circa mezz’ora) di cui è composta la stagione. Per chi è alla ricerca di una piccola ma soddisfacente maratona seriale.

Lunedì 7 settembre: dalle 18.45 si riparte col primo episodio, e dalle 21.15 andranno in onda gli ultimi 5 (dunque dal sesto in poi). Per chi la settimana precedente ha ceduto al richiamo di Morfeo, o per chi ha volutamente deciso di aspettare ancora un pochino prima di dire addio per sempre a Mr. Pickles e compagni.

