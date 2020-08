Kidding, in arrivo la seconda stagione: dove eravamo rimasti?

Da lunedì 31 agosto su Sky Atlantic andrà in onda la seconda (e purtroppo ultima) stagione di 'Kidding', la serie tv di casa Showtime con protagonista un eccezionale Jim Carrey (la serie ovviamente sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV). In attesa di rivedere Mr. Pickles e compagni, facciamo un piccolo ripasso

Kidding, cos'è successo nella prima stagione

Dopo la morte del figlio Phil a causa di un tragico incidente stradale, la vita di Jeff Piccirillo – conosciuto in tutto il mondo come Mr. Pickles, l’adorato protagonista del programma per bambini Mr. Pickles Puppet Time – va a rotoli nel giro di pochissimo: sua moglie Jill ha deciso di divorziare e si è messa con un altro, l'anestesista Peter; l’altro suo figlio, Will, è diventato un teppistello arrogante interessato solo alle canne e alle ragazze; suo padre Seb, producer dello show, non vuole permettergli di parlare on-air di quanto accadutogli, della morte e del lutto, per non far crollare i numeri del programma; sua sorella Deirdre, creatrice dei pupazzi e delle marionette, è in crisi con suo marito…e con sé stessa.

Nel finale della prima stagione della serie, Jeff – ormai una pentola a pressione piena di dolore e rabbia, sia per quanto successo nell’ultimo anno, sia per il fatto che il suo show è stato temporaneamente sospeso a causa della sua scelta di affrontare determinate tematiche – esplode, e finisce per investire deliberatamente Peter la notte della vigilia di Natale.