Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda (e purtroppo ultima) stagione di 'Kidding', la serie di casa Showtime con protagonista Jim Carrey creata da Dave Holstein e prodotta da Michel Gondry. L'appuntamento è per lunedì 31 agosto alle 21.15 (gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): ecco perché non potete proprio perdere questo gioiellino

Kidding, 5 ragioni per vedere la serie tv con Jim Carrey

Perché Jim Carrey è semplicemente perfetto. Partiamo ovviamente da lui, dal grande mattatore della serie, cioè da Jim Carrey, un artista che non ha certamente bisogno di presentazioni.

Dave Holstein, creatore e showrunner di Kidding (nonché la mente dietro Weeds) quando presentò la sua idea al network Showtime disse di aver pensato al personaggio di Jeff avendo in mente il faccione poliedrico di Carrey, e in effetti è semplicemente impossibile pensare a Mr. Pickles con un altro volto. L’attore nordamericano, a suo agio tanto nei momenti comici quanto in quelli drammatici, all’epoca aveva appreso da non molto della triste fine dell’ex compagna Cathriona White, morta suicida di overdose da farmaci nel 2015, circa due anni dopo la fine della loro storia, ed è molto probabile che il peso e il dolore di questa recente perdita abbiano contribuito a dare vita e a rendere reale il suo personaggio (in Kidding, Jeff ha perso da un anno il figlio Phil, morto in un incidente stradale).

Si può essere più o meno d’accordo con alcune scelte private di Carrey – per esempio, insieme all’ex moglie Jenny MacCarthy è stato un attivista per il movimento no vax statunitense, mentre su Twitter ha più volte attaccato in maniera molto pesante Donald Trump e Sarah Huckabee Sanders; addirittura ha avuto in intenso scambio di “cinguettii” al vetriolo con Alessandra Mussolini a causa di un post riguardante Benito Mussolini e Claretta Petacci, e pare che il vedovo di Cathriona White l’abbia incolpato di essere stato proprio lui a farle avere delle prescrizioni per i farmaci che poi l’hanno portata alla morte –, ma, al netto dei rumors, non si può non essere d’accordo sul suo enorme talento.