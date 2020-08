Su Sky Atlantic è in onda 'Save Me Too', il seguito di 'Save Me', la serie di Lennie James realizzata per Sky: ecco cos'è successo nei primi due episodi (la serie è in onda ogni lunedì alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Save Me Too, cos'è successo nel primo episodio

Sono passati 17 mesi dalla sparizione di Joy, dal ritrovamento di Grace e dalla scoperta di un gruppo di trafficanti di minori guidato dal pedofilo Gideon Charles. Eppure la vita di Nelly è rimasta ferma, bloccata a quei terribili giorni. Lo ritroviamo in auto, la sera, parcheggiato a poca distanza dal The Palm Tree, con il suo inconfondibile piumino giallo e con le nocche sporche di sangue. Vede Jody fuori, sul marciapiede, con addosso la sua felpa verde. “Ora cosa facciamo?” chiede la visione…ma in realtà a parlare è Grace, semi sdraiata sul sedile posteriore. E’ chiaramente successo qualcosa…ma cosa?

Facciamo un salto indietro, precisamente alla mattina di quella giornata, che, ci viene detto, è il compleanno di Nelly. Il cinquantesimo. Il nostro è in giro insieme a Goz, che gli sta facendo da autista perché la sua compagna gli ha proibito di prestare la macchina all’amico. Sono appostati fuori da un’abitazione. Ecco uscire qualcuno, una donna. Nelly dice a Goz di seguirla, poi, dentro un supermercato, la avvicina. Si tratta della moglie di Gideon Charles, il pedofilo a capo della rete in cui è caduta Jody. Dal quotidiano locale scopriamo che il processo non sta andando come previsto, e che Charles è stato addirittura rilasciato.

Nelly inizialmente si mostra empatico nei confronti di questa donna a cui è crollato il mondo addosso e che dice di non sapere dove si trovi suo marito, ma poi la ricatta per farsi dare tre indirizzi dove il mostro potrebbe nascondersi. Insieme a Goz si reca presso il primo posto, ma è un buco nell’acqua. Intanto Zita (con cui Nelly ora fa coppia fissa), Stace, Bernie, Tam e gli altri stanno preparando il pub per la sua festa di compleanno. Nel frattempo, Jennifer, che ovviamente ha mentito, va a prendere Gideon, che le chiede di portarlo in un posto dove nessuno verrà a cercarlo.

Dopo tutto quel tempo, Claire ormai non sa più se continuare a credere che Jody sia viva. Partecipa a un gruppo di supporto per genitori che purtroppo hanno vissuto lutti simili, ma si rende conto che quel contesto non fa per lei. Dopo essersi fatti una birra, e dopo aver bisticciato al volo con Teens, Nelly e Goz vanno a prendere i bambini del secondo e il figlio di Zita a scuola. Nelly chiama Gideon, il numero gliel’ha dato Jennifer sotto ricatto, e gli dice che l’unica cosa che vuole da lui è sapere dove si trova sua figlia, nient’altro. In ospedale, Melon e Bernie vedono per la prima volta, tramite ecografia, la loro bambina, che presto verrà al mondo, per la gioia del primo e per la preoccupazione della seconda…

A casa di Goz, Nelly, che proprio dall’amico ha saputo della festa a sorpresa per lui, prova a far finta di essere sorpreso…ma poi riceve una telefonata che lo turba. Si fa dare le chiavi senza tante spiegazioni e sparisce. Arrivato a destinazione, entra in una casa immersa nel buio: cosa diavolo è successo in quel posto? Al pub, tutti aspettano il festeggiato…che è lì fuori, in macchina con Grace.

Dopo essersi pulito le mani, Nelly, entrando dall’entrata secondaria, porta la ragazzina a casa di Stace, e la fa sdraiare sul letto nella camera della madre dell’amica. Missione compiuta, se non fosse per il fatto che Stace si è accorta di ogni cosa. Poi, finalmente, Nelly si presenta. Fa finta di essere sorpreso, ed è contento dei regali…anche del piumino giallo di Stace. Arriva Claire, fortunatamente da sola. Un bicchiere tira l’altro, Zita canta I Try di Macy Gray al karaoke, e Stace ne approfitta per vedere chi è che Nelly ha portato a casa sua: Grace. Chiede discretamente spiegazioni all’amico, che però tace. Anzi, una cosa la dice: ringrazia per il regalo, ma sa bene che non indosserà un piumino nuovo fino a quando non avrà trovato Jody, perché questo gli ha portato fortuna, dunque chissà…

Dopo una discussione con Tam, Claire chiede a Nelly di accompagnarla fuori. Non entra nei dettagli di quanto successo poco prima, ma gli regala un braccialetto fatto da Jody, sicuramente lei avrebbe voluto così. Tam la raggiunge alla sua macchina, e si scusa per le sue parole. In breve, Mavis, la sua compagna, comunica con gli spiriti, e lui in questo modo ha potuto parlare col figlio perso 5 anni prima. C’è però una cosa che Claire deve assolutamente sapere: suo figlio gli ha detto che la ragazza con la felpa verde non si trova lì.

Il mattino successivo, Nelly, Zita, Goz, Nathalie, Tam e Mavis, che sono rimasti a dormire al pub, vengono svegliati da Stace che gli chiede se hanno le orecchie foderate: qualcuno sta bussando alla porta. E’ la detective O’Halloran: Gideon Charles è stato ritrovato morto. Qualcuno l’ha ucciso. La poliziotta chiede a Nelly dov’è stato il giorno prima, e Goz garantisce per lui, sapendo bene di mentire. Ne parleranno ancora, e presto, dice O’Halloran congedandosi. Goz ovviamente vuole spiegazioni dall’amico: cosa dovrebbe sapere riguardo il giorno prima?