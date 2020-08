La Bella e la Bestia, arriva la serie tv prequel

Alan Menken curerà le musiche di una nuova serie televisiva per Disney+. Nel corso di un’intervista rilasciata a “Variety” è stato anche rivelato il titolo del progetto. Menken si è infatti lasciato sfuggire, per sbaglio o meno, il nome scelto per il progetto: “Little Town”.

Un titolo che lascia pochi dubbi ai fan ma, per i più scettici, è in seguito giunta la conferma dal sito “Collider”, che ha chiarito come “Little Town” sia un chiaro riferimento al brano musicale cantato da Belle nelle prime scene de “La Bella e la Bestia”. Un ritorno al passato per Alan Menken, che lavorò alle musiche della colonna sonora del film d’animazione del 1991, la cui canzone principale trionfò agli Oscar. Ad affiancarlo fu Howard Ashman, impegnato al tempo nella scrittura delle parole dei brani. Una collaborazione alquanto fruttuosa, considerando come la coppia abbia lavorato anche a “La Sirenetta” e “Aladdin”.