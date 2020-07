Patrick Dempsey, il Dr. Stranamore non ha dubbi: usiamo la mascherina

Come medico e uomo di scienza Patrick Dempsey avrebbe sicuramente molta più voce in capitolo di tanti suoi colleghi, se non altro per i 255 episodi distribuiti nelle prime undici stagioni di "Grey's Anatomy" nel ruolo del dottor Derek Shepherd - il chirurgo meglio conosciuto sui nostri schermi come "Dottor Stranamore" (o "McDreamy", nella versione originale).

Diavoli, il cast: Patrick Dempsey è Dominic Morgan

Di recente abbiamo rivisto e apprezzato Dempsey nel ruolo del "cattivo" Dominic Morgan, uno dei personaggi principali di "Diavoli", la serie di grande successo trasmessa da Sky dal 17 aprile al 15 maggio, di cui sarebbe già in cantiere la seconda stagione. E ora l'abbiamo ritrovato anche su Instagram: un bel primo piano con la mascherina e un messaggio chiaro: "It's a Beautiful Day to Save Lives" (ndr, una delle più famose citazioni di Derek Shepherd, cioè "E' un bel giorno per salvare vite")

Non è il primo messaggio di Dempsey per sensibilizzare i suoi 4,7 milioni di follower a un uso corretto delle misure di sicurezza anti-Covid: solo tre giorni fa, sempre su Instagram, aveva condiviso un intervento del dottor Anthony Fauci. Intanto, tra le centinaia di commenti, molti fan lo pregano o semplicemente sperano che torni a recitare in Grey's Anatomy, da dov'è però uscito di scena nel 2015 in maniera piuttosto traumatica...