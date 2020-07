IL COMPLOTTO CONTRO L'AMERICA, DOVE E QUANDO VEDERE LA SERIE TV

Su Sky Atlantic sta per arrivare Il complotto contro l'America, l'avvincente adattamento in 6 parti targato HBO - e firmato dagli ottimi David Simon (The Wire, Show Me A Hero, The Deuce) e Ed Burns (The Wire, Generation Kill) - dell'omonimo romanzo fantapolitico di Philip Roth del 2004. La miniserie sarà interamente disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 24 luglio, ore 21.15: per chi è in vena di maratone serali, oltre che seriali, a partire dalle 21.15 saranno trasmessi uno dopo l'altro i sei episodi di cui è composta la serie.

Per chi invece vuole godersi Il complotto contro l'America un po' alla volta:

Venerdì 31 luglio, ore 21.15: episodi 3 e 4

Venerdì 7 agosto, ore 21.15: episodi 5 e 6 (finale di serie)

