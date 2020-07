Friends, David Schwimmer annuncia: "La reunion ad agosto"

Ci sono ulteriori novità sulla reunion del cast di Friends (FOTO), uno degli eventi più attesi del 2020 e rimandato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha colpito in particolar modo gli Stati Uniti. Questa volta è stato David Schwimmer, l’attore che interpreta Ross Geller, a dare ulteriori dettagli sulla reunion del cast di Friends. Ospite di Jimmy Fallon, ha parlato nuovamente dello show che vedrà protagonisti lui, Jennifer Aniston, Courteney Cox (FOTO), Lisa Kudrow, Matthew Perry e Matt LeBlanc. In merito all’uscita della reunion ha dichiarato: “Dovremmo girare ad agosto, forse, a metà agosto. Ma onestamente credo che aspetteremmo un altro paio di settimane per capire se è davvero sicuro. E se non lo so, aspetteremo finché non riusciremo a lavorare in sicurezza”. Inizialmente la reunion era prevista per marzo ma da ormai quattro mesi è tutto in standby in attesa di capire quando sarà possibile girare lo speciale. Anche in questo caso è stato sottolineato come sarà una sorta di intervista senza un vero e proprio copione con alcuni momenti davvero speciali.

Il ruolo di Ross inizialmente rifiutato

Durante la lunga intervista con Jimmy Fallon, David Schwimmer ha raccontato di essere stato ad un passo dal rinunciare al ruolo di Ross in Friends. L’attore ha raccontato di aver avuto una terribile esperienza nelle serie tv prima dell’arrivo dello show che gli ha cambiato la vita. Protagonista di una precedente serie tv, cancellata dopo pochi episodi, David Schwimmer si era ripromesso di non lavorare più in una sitcom. Quando il suo agente gli propose il ruolo in “Friends”, inizialmente rifiutò ma dopo una telefonata di Jim Burrows, regista di “Taxi”, “Cheers”, “Frasier” e dell’episodio pilota di “Friends”, si decise a incontrare i creatori di “Friends”. David Schwimmer decise così di accettare il ruolo di Ross quando gli sceneggiatori rivelarono che il personaggio era stato scritto pensando alla sua voce.