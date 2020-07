Gangs of London, le anticipazioni degli episodi 2 e 3

E' in onda su Sky Atlantic la prima stagione dell'avvincente Gangs of London, un'epopea criminale contemporanea che ci terrà incollati allo schermo. Una storia nerissima di vendetta e potere. Non perdere il secondo e il terzo episodio, in onda lunedì 13 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Gangs of London, episodio 2

La decisione di Sean sembra irrevocabile: no business finché non salterà fuori il nome dell'assassino (o degli assassini) di suo padre, e la cosa ovviamente non fa per nulla contenti i suoi soci in affari. Per qualcuno, però, questa regola sembra non valere: il potente signore della droga pakistano Asif Afridi, che continua a far arrivare indisturbato la sua eroina nel Paese. Qualcuno, però, è così folle e coraggioso da rubare una parte consistente del suo carico: questa è una dichiarazione di guerra. A Wallace Junior ovviamente non fa piacere scoprire che qualcuno tra i suoi ha disobbedito, ma le priorità per ora sono altre. Per esempio: perché Jack si è suicidato? Soprattutto: siamo sicuri si tratti di suicidio? Intanto, ecco arrivare una soffiata riguardo il luogo dove sono accampati i nomadi gallesi. Il loro leader, Kinney Edwards, il padre di Darren, si è rifiutato di consegnare suo figlio, autore materiale dell'omicidio di Finn Wallace: su di lui si abbatterà la furia cieca di Sean, sostenuto dalla madre. Intanto Elliot chiede a Vicky di avere pazienza, ma un contrattempo lo tiene temporaneamente lontano dall'azione: maledetto Billy!

CLICCA QUI: Gangs of London, la recensione del primo episodio

CLICCA QUI: 10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

Gangs of London, episodio 3

Lale ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, e ora dev'essere punita. Non si può disobbedire ai Wallace sperando di farla franca. Il giovane erede di Finn si fida sempre meno delle persone che gli sono più vicine, motivo per cui evita di raccontare alcune cose ai Dumani. Ed si rende conto che la situazione gli sta pian piano sfuggendo di mano: bisogna correre ai ripari. Elliot prova ad avvicinarsi al giovane erede di Finn, ma ottenere la sua completa fiducia non sarà facile. Intanto, Luan Dushai, che a quanto pare aveva un accordo segreto con il defunto boss, va fino in Nigeria per concludere un affare con il pericoloso gangster Mosi. Marian scopre qualcosa di sconcertante riguardo suo marito.