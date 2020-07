Leggi la recensione del quinto episodio di Das Boot 2, " Guerra negli abissi”. La nuova stagione della serie tv targata Sky è in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

A pranzo in un ristorante, blandito con le specialità locali, l’SS rivela in realtà di come Forster sia in odore di promozione e gli racconta di un ambizioso progetto per risolvere il “problema organizzativo” dei prigionieri ebrei. Dalle carte che gli vengono mostrate, lo stesso Forster rimane stupito, intuendo come si tratti di qualcosa di veramente imponente.

Ma le rogne per Hagen non finiscono certo qui: si presenta infatti in commissariato un ufficiale delle SS che sostiene di essere stato inviato per un’ispezione. E visto il suo coinvolgimento con un soggetto compromettente come Simone, l’ultima cosa di cui ha bisogno Forster è qualcuno intenzionato a ficcare il naso.

Anche sull’U-822 l’atmosfera non è delle più serene: von Reinhartz deve far fronte alle perplessità delle tre SS a bordo e di Fischer. Lui non la prende bene e minaccia il suo sottoposto, ma è evidente che ormai in molti a bordo sospettino qualcosa. Il capitano decide così di passare una pistola a Frank, sai mai che possa tornare utile vista l’aria che tira.

Decisione avventata, perché dal motore parte una fiammata che ustiona un braccio al già malconcio, quantomeno nello spirito, Ehrenberg (Franz Dinda). Non che Pips (Pit Bukowski) se la passi meglio: ormai in preda alle allucinazioni, il macchinista rivela al suo amico Grothe (Joachim Foerster) di essere perseguitato dal “fantasma” di Lutz.

Al momento di avvicinare la nave, von Reinhartz non è però convinto e ordina di abortire la manovra un attimo prima di avvistare il sommergibile rivale, che nel frattempo parte all’inseguimento. Il motore dell’U-612, però, è in grave difficoltà, anche se il suo comandante non ne vuole sapere di rallentare.

A bordo dell’U-612 arriva l’ordine di affondare l’imbarcazione rivale. Pips, nonostante le sue condizioni, riesce a riavviare il motore, ma solo per un istante. È allora costretto a rivolgersi a Ehrenberg, che gli dà la giusta imbeccata: il sommergibile è così pronto a ripartire. Sull’U-822 le SS pianificano il sabotaggio, ma suona l’allarme: ci sono navi nemiche in vista. Nonostante i “problemini” dell’u-Boot si facciano sentire, von Reinhartz ordina l’immersione fino a oltre 100 metri e forse non ha tutti i torti, perché ben presto il vascello viene bersagliato dalle bombe di profondità.

Margot è invece alle prese con Elias, che non sta affatto meglio. Quando il bimbo ha le convulsioni a causa della febbre alta decide di andare a chiedere nuovamente aiuto. Di ritorno più tardi con il dottor Bizet, troverà però il figlio di David già morto e non potrà fare altro che presenziare alla sua sepoltura.

In effetti von Reinhartz ha i suoi motivi di preoccuparsi: in Francia assistiamo a un faccia a faccia tra un sempre meno convinto Gluck e Forster, che invece rimane fedele alla linea. Il secondo, dopo una sfuriata, lascia intendere al primo che l’unica alternativa sensata consista nel dare l’ordine di affondare il sommergibile del suo protetto.

Wenger vede le esplosioni e ringrazia fra sé gli americani per avergli rivelato l’ubicazione del suo rivale. Ma, anziché lasciare che “facciano gli americani” come suggerisce Ehrenberg, vuole catturare il ribelle vivo per dimostrare fino in fondo il suo valore. Si getta così “a siluro tratto” contro le imbarcazioni yankee, nonostante la netta inferiorità numerica. In poco tempo i suoi riescono ad affondare due corvette nemiche, ma il capitano pazzo non si accontenta: vuole la tripletta a ogni costo, nonostante si tratti di un’impresa mai tentata prima.



L’equipaggio non è però all’altezza del compito e l’U-612 è costretto all’immersione per evitare il fuoco nemico. A risalire, invece, è l’U-822. Wenger è sicuro che un uomo d’onore come von Reinhartz ricambierà il favore, eliminando la nave nemica e salvando il suo vascello. In effetti, a bordo del sommergibile ribelle cercano di convincerlo a puntare verso la corvetta americana, ma ormai il capitano è irremovibile nel suo piano di fuga e ordina di allontanarsi. Quando l’U-612 viene colpito, Wenger giura vendetta.



Questa volta però von Reinhartz non la passa liscia: il capo SS gli punta la pistola alla testa e lo destituisce, dando ordini a Schiller di prendere il comando. Dopodiché si appresta a eliminare il traditore una volta per tutte.