Leggi la recensione del sesto episodio di Billions 5, "Il modello nordico." La nuova stagione della serie tv targata Showtime è disponibile On Demand e in streaming su NOW TV. - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

La premessa è questa: Bobby è ricco, molto ricco, e, come tutti i ricchi, si interessa di arte. Un po’ perché magari effettivamente è un estimatore – sia dei “grandi classici,” sia delle “nuove leve” –, un po’ perché un’opera d’arte, in fondo, può anche essere vista come un investimento, dunque why not? Come ben ricorderanno i fan della serie, il personaggio di Damian Lewis nella scorsa stagione aveva acquistato dei quadri di pittori famosi, e per pittori famosi intendiamo Vincent (Van Gogh, of course) e colleghi, e poi, grazie all’intermediario Danny Margolis, aveva nascosto delle copie in un magazzino tax free spacciandole per delle opere vere. Per quale motivo? Per potersi portare a casa (o meglio, nelle sue varie case) le opere vere senza dover sborsare un dollaro di tasse. Dicasi evasione/frode fiscale.

Anzitutto una richiesta: è possibile avere uno spin-off, anche piccolo, anche solo sul web, su Hard Bob, l’uomo che non ha tempo per le str*nzate? Tornando seri, “Il modello Nordico,” penultimo episodio di questa primo blocco della quinta stagione di Billions, è un episodio abbastanza classico e anche abbastanza divertente, con Chuck che prova a incastrare Axe e Axe che, alla fine, riesce a salvarsi per il rotto della cuffia con l’ennesimo escamotage ai limiti della legalità.

Arrivata una potenziale soffiata da un collega dell’FBI, Kate sottopone la questione a Chuck, e Chuck va in brodo di giuggiole, because Al Capone. Rhoades, infatti, ripensa all’appartamento di Axe in cui Wendy ha soggiornato per un po’, e confessa alla sua vice di aver avuto la sensazione di trovarsi di fronte a delle opere originali. Sì, forse stavolta riuscirà a incastrare il suo nemico, ma, per sicurezza, meglio andare a dare un’altra occhiata.

Molto divertente la scena in cui i personaggi di Giamatti e Lewis si ritrovano faccia a faccia nella sopracitata casa del secondo. Chuck è lì ufficialmente per recuperare un videogioco di suo figlio, ma ufficiosamente per vedere cosa c’è appeso alle pareti. Bobby è lì per far sparire le opere originali, ed è teso come una corda di violino. Nel mezzo, un’opera di Vincent (il bellissimo Mezzogiorno – Il riposo dal lavoro, 1890), una bottiglia di un pregiato vino francese, Rhoades che, gesticolando, versa il contenuto del suo bicchiere sulla tela, e Bobby che ha un mezzo infarto.

Il procuratore generale mette subito in moto la macchina: in quell’appartamento non dovrà mettere piede nessuno fino a quando un esperto non avrà fatto le necessarie valutazioni. Tutto bene? No, perché Mary Ann Gramm ha appena avuto l’ok dal governatore Sweeney per appropriarsi del caso. Chuck, però, non si arrende. Sa già dove colpire: il lavoro fatto dal personaggio di Roma Maffia per la regolarizzazione e la depenalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, lavoro atto a sconfiggere il traffico e lo sfruttamento illegale di esseri umani a scopo di prostituzione. Per arrivare preparato chiede aiuto a Catherine, che è un’esperta in materia. Lei accetta, ma a una condizione: quella fatta a Gramm dovrà essere una minaccia che non si concretizzerà mai.