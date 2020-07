3/19 Showtime

Billions 5, episodio 7 (midseason finale), anticipazioni: Grazie a una fonte d'spirazione (chimica) alquanto particolare, Bobby è carico come non mai. Ma non è tutto oro quel che luccica. Taylor e Wendy si ritrovano a lavorare con Mike Prince: possono veramente fidarsi? Chuck è alla ricerca di u modo per impedire che la Axe Capital diventi una banca: bisogna attaccare Krakow. Le cose per Charles non vanno bene: c'è bisogno di un donatore, e c'è bisogno di trovarlo subito. Nico Tanner è un artista incorruttibile...o forse no?