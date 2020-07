Billions 5, le anticipazioni del finale di metà stagione

Ultimo appuntamento, per ora, con la quinta stagione di Billions, bloccata a metà a causa dell'emergenza cuasata dal coronavirus. Non perdere il quinto, il sesto e il settimo episodio, il midseason finale, in onda mercoledì 8 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Billions 5, episodio 5: Accordo

La decisione di Axe di dare buca a Savion e a sua madre non è passata inosservata, e ora c'è un reporter un po' troppo zelante che potrebbe causare un danno d'immagine non indifferente non solo a Bobby, ma anche alla Axe Capital. Bisogna fare in modo che il ragazzo non parli, ma bisogna anche fare in modo che l'attenzione pubblica venga diretta verso qualcun altro: chi sarà la vittima designata? Wendy e Nico Tanner sono sempre più vicini, ma anche tra Chuck e Catherine le cose sembrano andare spedite. Charles ha un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Taylor e Lauren devono capire se possono fidarsi della loro ex nemica. Axe va a trovare sua madre e scopre qualcosa che non avrebbe mai voluto scoprire.

Billions 5, episodio 6: Il modello nordico

Axe continua ad avere problemi: questa banca, a quanto pare, non s'ha proprio da fare! Come se ciò non bastasse, Chuck è di nuovo all'attacco, e questa volta nel mirino c'è un quadro originale di Van Gogh, Mezzogiorno - Riposo dal lavoro...quadro che appartiene a Bobby ma per cui Bobby non ha mai sganciato un solo dollaro in tasse... Dopo aver trovato un accordo soddisfacente, Wendy e Taylor si mettono alla ricerca di investimenti interessanti e, si spera, fruttuosi. Ma ecco spuntare qualcuno dal passato del CEO della Taylor Mason Carbon. Charles è alla ricerca di un donatore, ma pare che né suo figlio né Wendy siano compatibili: è veramente arrivato al capolinea? Nico è costretto a dire di nuovo di sì a Axe.

Billions 5, episodio 7 (finale di metà stagione): Una roba senza limiti

Grazie a una fonte d'spirazione (chimica) alquanto particolare, Bobby è carico come non mai, e insieme al suo team è pronto per l'affare del secolo. Ma non è tutto oro quel che luccica. Taylor e Wendy si ritrovano a lavorare con Mike Prince: in ballo c'è la reputazione della neonata Taylor Mason Carbon, ma siamo sicuri che l'offerta di aiuto del "nemico" di Axe sia veramente disinteressata? Chuck è alla disperata ricerca di u modo per impedire che la Axe Capital diventi una banca: bisogna attaccare Krakow. Le cose per Charles non vanno bene: c'è bisogno di un donatore, e c'è bisogno di trovarlo subito. Nico Tanner è un artista incorruttibile...o forse no?