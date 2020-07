Su Sky Atlantic è in onda la seconda stagione dell'avvincente produzione originale Sky Das Boot, dunque è tempo di tornare nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico e nella Francia sotto occupazione nazista insieme ai protagonisti della serie. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 3 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni