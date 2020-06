Su Sky Atlantic è in onda la quinta stagione di Billions. Chuck e Axe tornano a scontrarsi: chi avrà la meglio questa volta? Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 1 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Billions 5, episodio 3: Implora, corrompi, minaccia

Gordie, il figlio maggiore di Axe, si mette nei guai e rischia di essere espulso dal prestigioso istituto privato che sta frequentando: riuscirà suo padre, uomo dalle mille risorse (soprattutto di natura economica!!) a evitare un tale affronto? Taylor decide di lanciarsi sugli investimenti green e di abbandonare pian piano i profitti generati dai combustibili fossili, ma non sarà un'impresa facile. A darle una mano ci sarà, inaspettatamente, Wendy. Chuck accetta la proposta della rettrice della Yale Law School, la scuola di legge della Yale University, l'istituto che lo ha formato e l'ha aiutato a diventare ciò che è diventato: insegnerà lì per il prossimo semestre. Nei corridoi di quel posto storico, Rhoades fa la conoscenza di Catherine Brant, una sociologa di grande successo. Da amante dell'arte, Bobby decide di reclutare Nico Tanner, un pittore molto dotato e molto quotato.

CLICCA QUI: Billions 5, scopri tutto nello speciale sulla serie

CLICCA QUI: Billions 5, dove e quando vedere la nuova stagione della serie tv

CLICCA QUI: Billions 5, la recensione del primo episodio, "I nuovi deca"

CLICCA QUI: Billions 5, la recensione del secondo episodio, "Il test di Chris Rock"

Billions 3, episodio 4: Riqualificazione

Axe cerca di acquistare qualche punto sul piano popolarità lanciando una campagna per rivitalizzare Yonkers, il comune dello Stato di New York dove è nato e cresciuto. Peccato che Mike Prince abbia avuto la stessa idea, anche se con fini diversi. Chi vincerà questa ennesima sfida? Per complicare ulteriormente le cose, anche Chuck si lancia nella mischia, chiedendo a suo padre di presentarsi in veste di investitore, giusto per creare un po' di scompiglio. Taylor e Bobby non sono d'accordo sulla svolta green che la Taylor Mason Capital e la Axe Capital dovrebbero prendere: forse Wendy riuscirà a trovare un punto d'incontro? Rhoades comincia la sua avventura da professore alla Yale Law School, ma i suoi studenti non sembrano colpiti positivamente. Kate viene a sapere che suo padre è stato avvicinato da Axe, e la cosa non la entusiasma neanche un po'.