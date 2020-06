Leggi la recensione del secondo episodio di Billions 5, "Il test di Chris Rock." La nuova stagione della serie tv targata Showtime è in onda su Sky Atlantic il mercoledì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Billions 5, riassunto e commento del secondo episodio Mostri, benefattori, padri decisamente non modello, passeggeri oscuri e nuove alleanze: il secondo episodio di Billions 5 mette veramente tanta carne al fuoco e pone le basi per quanto vedremo da qui in avanti. Tornando ai mostri, la vera domanda che bisognerebbe farsi è: chi è peggio? Chi si dichiara apertamente tale, cosa che fa il “mostro carnivoro” Axe durante l’incontro annuale organizzato da Prince, o chi pensa di poter tenere a bada certi lati oscuri del proprio carattere utilizzando una sorta di “codice d’onore,” cosa che invece fa Chuck, intenzionato a indirizzare il buio dentro di sé per uno scopo più nobile? Agli spettatori l’ardua sentenza, ma secondo noi sono abbastanza ripugnanti entrambi!

approfondimento Billions 5, la recensione del primo episodio, "I nuovi deca" Sul ring dello show targato Showtime in un angolo troviamo il personaggio di Paul Giamatti, che, dopo aver iniziato a leggere Darkly Dreaming Dexter (ndr, in italiano La mano sinistra di Dio, il primo volume della saga letteraria da cui è stata poi tratta la serie tv con Michael C. Hall, ovviamente Showtime) non solo ha capito di avere anche lui un “passeggero oscuro,” ma ha anche deciso che lo terrà a bada proprio come ha fatto Dexter Morgan, utilizzando per l’appunto una sorta di codice di comportamento. Ad aiutarlo a rimanere sulla retta via ci penserà la fidata e pragmatica Kate, ma intanto un po’ di terapia male non fa, e infatti vediamo Rhoades nello studio di uno psicologo (o uno psichiatra?) interpretato dal compianto Mark Blum, tristemente deceduto il 25 marzo a causa di complicanze dovute al Covid-19. Tornando a Chuck, verrebbe da dire che di buone intenzioni è lastricata la via per l’inferno. Dopo la mossa del Governatore Bob Sweeney - che, senza tanti complimenti dichiara il caso relativo alla fabbrica illegale di criptovalute fuori dalla sua giurisdizione, consegnandolo di fatto alla combattiva Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan -, Rhoades desidera ancora più ardentemente trovare il modo per mettere Axe dietro le sbarre una volta per tutte. Una mossa del genere risveglia ovviamente il suo Passeggero Oscuro, come confessa a Kate, un po’ divertita e un po’ scocciata da questa nuova fissa del suo capo.

approfondimento Billions 5, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Ed è subito complotto, per la precisione ai danni, più o meno, del giudice Adam DeGiulio, vecchio amico del personaggio di Giamatti. In breve, DeGiulio rischia di trovarsi nei guai a causa dell’improvvisa ricomparsa di un memorandum da lui firmato in cui si parla di waterboarding. Una vera e propria spada di Damocle, anche perché l’ambizioso giudice aspira alla Corte Suprema. Ovviamente è Chuck a sistemare le cose, e diciamo ovviamente non solo per il ruolo che ricopre, ma anche, soprattutto, perché è stato proprio lui a far ricomparire il suddetto memo. Favore chiama favore, dunque, quando DeGiulio tra non molto si ritroverà a ricoprire la sua prossima carica, tornerà utile avere un alleato. Rhoades, infatti, ha intenzione di portare il suo arcinemico di fronte alla Corte Suprema. Arcinemico che si trova all’angolo opposto del ring immaginario su cui sta avendo luogo questo scontro. Axe, però in questo momento si trova immerso nella natura presso il lussuoso hotel Mohonk Mountain House, sede dell’incontro annuale per nomi grossi della finanza organizzato da Michael Prince, il The Mike (molto umile come scelta, non c’è che dire!). Con Wags e Taylor al suo fianco, il personaggio di Damian Lewis è pronto a passare all’attacco. Sì, perché ovviamente non si trova lì per piacere, ma per lavoro, precisamente per convincere un futuro membro della F.D.A. (la Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) a sostenere il suo nuovo piano, cioè distribuire a livello mondiale l’ayahuasca, facendo approvare ufficialmente la sostanza, che diventerebbe così a tutti gli effetti un medicinale. Per la precisione, un medicinale quotato in borsa.