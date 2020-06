Billions 5, dove e quando vedere la nuova stagione in italiano

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i primi sette episodi (sì, purtroppo per ora solo sette, causa emergenza coronavirus) della quinta, attesissima stagione di Billions , la serie di casa Showtime con Paul Giamatti e Damian Lewis nei panni degli "arcinemici" Chuck Rhoades e Bobby Axelrod. Che, come prevedibile, dopo una breve e inusuale tregua sono tornati a scontrarsi. Ovviamente Billions 5 sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Billions 5, cosa ci aspetta nella nuova stagione

E' di nuovo Chuck Rhoades VS Bobby Axelrod. Dopo una tregua che non poteva durare, i due protagonisti di Billions si ritrovano nuovamente uno contro l’altro. Non che noi spettatori non lo sapessimo: nel finale della quarta stagione, Rhoades, infatti, decide di graziare Taylor solo per avere qualcuno interno alla Axe Capital che gli fornirà preziose informazioni per incastrare e togliere una volta per tutte dalla circolazione Axelrod, che vuole di più, sempre di più, e ovviamente non si fermerà davanti a niente e a nessuno per raggiungere i propri obiettivi.

Taylor, costrett* a tornare all’ovile suo malgrado, si troverà dunque tra due fuochi, e dovrà stare ben attent* a non scottarsi. Soprattutto, dovrà stare attent* a tenere non solo in vita, ma anche in buona salute, la sua società, che si trova in un momento alquanto delicato della sua breve ma già intensa esistenza.

Mentre i due uomini della sua vita ricominciano a farsi la guerra, Wendy, finalmente, sarà meno divisa tra loro e più concentrata su sé stessa e sulle sue aspirazioni. Soprattutto, sarà coinvolta con Taylor in un progetto molto interessante e dal gran potenziale…ma siamo sicuri che riusciranno a collaborare senza ripensare al passato e ai colpi bassi inferti e subiti?

La quinta stagione di Billions vede l'ingresso di alcuni nuovi personaggi ricorrenti: Corey Stoll nei panni di Michael Thomas Aquinius Prince, un businessman contro cui Axe si troverà a scontrarsi all’ultimo sangue; Julianna Margulies nei panni di Catherine Brant, un'influente professoressa di sociologia in qualche modo coinvolta con Chuck; e Roma Maffia in quelli di Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan, una donna tutta d’un pezzo che darà del filo da torcere a Rhoades.