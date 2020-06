Zero, Netflix annuncia le riprese della nuova serie

Zero: al via le riprese della nuova serie



Zero è il titolo della nuova serie prodotta da Netflix che arriverà sul mercato prossimamente, ancora non si conosce una data di distribuzione ufficiale, questo il messaggio scritto sul post: “È tempo di un nuovo inizio: sono ufficialmente iniziate le riprese di Zero, la nuova serie nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, presto su Netflix”.

La foto mostra gli attori che avranno il compito di appassionare il pubblico, il protagonista sarà Giuseppe Dave Seke, al suo fianco Herry Fall, Madior Fall, Virginia Diop, Beatrice Grannò, Dani Scattolin e Dylan Magon.