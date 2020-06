Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda mercoledì 10 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Cercando Alaska, episodio 5

Sara sta uscendo con Longwell, e il Colonnello è parecchio infastidito. Intanto Miles prova a convincere Lara ad andare con lui al ballo scolastico. Una notte, i Settimana Corta allagano il dormitorio dove si trova la stanza di Alaska, distruggendo una grossa fetta della sua raccolta di preziosissimi volumi. A quel punto, Alaska, Takumi e il Colonnello scelgono di mettere da parte le recenti incomprensioni e fare squadra: l'unione, d'altronde, fa la forza. Insieme, i tre si mettono all'opera durante la serata del ballo. Il piano è semplice, ma dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche: i nostri, infatti, decidono di sabotare le richieste di ammissione all'università del gruppo rivale. Anche Miles si ritrova coinvolto, e la cosa per poco non manda all'aria il suo appuntamento con Lara. L'Aquila per poco non li becca con le mani nella marmellata, ma Takumi trova una soluzione esplosiva (letteralmente!). Scopriamo finalmente com'è morta la madre di Alaska e perché la ragazza non ha nessun desiderio di tornare a casa...

Cercando Alaska, episodio 6

Mentre Miles e Lara sono sempre più uniti, Alaska ripensa a sua madre. Intanto, il Colonnello si ritrova ad affrontare le conseguenze della sua ultima bravata di gruppo: i genitori dei Settimana Corta, infatti, sembrano intenzionati a fare causa alla Culver Creek per quanto accaduto con le domande di ammissione all'università dei loro figli. E' veramente arrivato il momento di dire addio a quel luogo? Dopo un'accesa discussione con Lara, Miles passa la notte in compagnia di Alaska e del Colonnello...e di una discreta quantità di alcol! Un po' per il senso di incertezza verso il prossimo futuro, un po' a causa dell'ebbrezza, scatta una confessione rimasta sopita per tanto, troppo tempo. Grazie all'aiuto dei suoi amici, a cui spetta il compito di distrarre l'Aquila, Alaska, in piena notte, riesce a saltare in macchina e a lasciare il campus. Ma dov'è diretta? Soprattutto: tornerà?