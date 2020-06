Batwoman, sarà Vanessa Morgan di Riverdale la nuova protagonista?

Ruby Rose non prenderà parte alla seconda stagione di “Batwoman”. Una news che ha sorpreso i fan, ai quali non è stata fornita alcuna spiegazione. Negli ultimi giorni Caroline Dries, showrunner della serie TV, ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato la chiara intenzione di introdurre un nuovo personaggio. Sostituire Ruby Rose con un’altra attrice nel ruolo di Batwoman sarebbe stato un passo dettato da ragioni opportunistiche, ha spiegato, considerando come alcuni episodi della seconda stagione siano già stati scritti.

Vi sarà dunque una nuova protagonista e, stando agli ultimi rumors, potrebbe forse trattarsi di Vanessa Morgan. L’attrice di “Riverdale” sarebbe stata già contattata per verificare la sua disponibilità, come riportato da “The Spot Cinema”. Il ruolo sarebbe quello di Ryan Wilder, nuovissimo personaggio che sarà chiamato a indossare il mantello di Batwoman. Tutto sembra andare in questa direzione, con Morgan pronta a effettuare un test su schermo con gli altri membri del cast.

Caroline Dries ha inoltre fornito qualche dettaglio sul nuovo personaggio: “Si tratta di una protagonista totalmente nuova, ispirata in passato da Batwoman. Sarà lei a indossare quel mantello. Qualcuno che potrebbe non essere proprio la persona giusta al momento giusto in questo ruolo, il che rende il tutto più divertente”. La produzione è dunque pronta a ottenere il massimo da una situazione imprevedibile. Invece di colmare semplicemente un vuoto con una sostituta, si è scelto di scrivere qualcosa di nuovo.

Vanessa Morgan contro Riverdale

Di recente si è parlato molto di Vanessa Morgan, che ha deciso di far sentire la propria voce attraverso i suoi social, scagliandosi contro il tipo di rappresentazione stereotipata dei personaggi di colore in TV e al cinema.

Ne è nata una profonda polemica con “Riverdale”, serie TV che le ha donato celebrità. L'attrice non apprezza la versione bidimensionale che è stata scritta dagli sceneggiatori per Toni Topaz. Un problema che, sottolinea, riguarda la maggior parte degli attori e attrici di colore.

Ecco quanto pubblicato sul suo account Twitter: “Sono stanca di come le persone nere vengono ritratte dai media. Stanca di vederci dipinti come teppisti o semplicemente come persone pericolose, spaventose e arrabbiate. Stanca di vederci come personaggi bidimensionali, spalle per i nostri protagonisti bianchi. Oppure essere sfruttati per le pubblicità per la diversità ma non inseriti realmente nello show. Tutto inizia con i media. Non starò più zitta”.

Parole dure che hanno spinto alcuni utenti a scagliarsi contro i suoi compagni di set. L’attrice ha dunque chiarito la propria visione delle cose: “Il mio ruolo in ‘Riverdale’ non ha nulla a che vedere con i miei colleghi e amici. Non sono loro a scrivere la serie. Non c’è bisogno di attaccarli. Non sono loro a prendere le decisioni e so che sono dalla mia parte”.