The L Word: Generation Q, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione di The L Word: Generation Q, il sequel/spin-off della serie cult The L Word. Non perdere il gran finale, cioè il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 1 giugno alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni.

The L Word: Generation Q, episodio 7 - Lose It All

Micah presenta sua madre a Jose, ma è evidente che tra i due ci sono ancora molte cose da chiarire. Tina dice a Bette di voler tornare a vivere a Los Angeles per essere più vicina alla sua famiglia, in particolare a Angie: c'è ancora speranza per loro, oppure quel capitolo delle loro vite è chiuso per sempre? Alice rischia di dover dire addio sia al suo show, sia alla sua relazione: il troppo stroppia, e la troppia non fa eccezione, specialmente quando di mezzo ci sono due ex mogli. Sophie e Finley si avvicinano pericolosamente. Dani, invece, concentrata sulla campagna elettorale di Bette, è sempre più distante. Shane ha dei dubbi: diventare madre è veramente ciò che desidera? Soprattutto: è veramente pronta per un impegno del genere?

The L Word: Generation Q, episodio 8 - Lapse In Judgement (finale di stagione)

L'attesissimo election day è finalmente arrivato: Bette sarà la prima sindaca lesbica di Los Angeles? Al suo fianco ovviamente ci sono le sue amiche, sua figlia e Dani, che per lavorare con lei ha messo a dura prova la sua relazione, ma che ora vuole solo una cosa: volare alle Hawaii e sposarsi! Quiara ha un aborto spontaneo, ma questa tragedia personale è solo la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. I problemi che hanno fatto allontanare lei e Shane ci sono ancora, e questa volta bisognerà affrontarli in maniera definitiva. Alice si gioca il tutto per tutto: se dovrà dire addio al suo show, quantomeno se ne andrà a testa alta! Ma come andrà a finire con Nat? Micah scopre qualcosa di decisamente inaspettato su Jose. Finley si rende conto che è arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità: solo così potrà ricostruire un rapporto con la sua famiglia. Sophie è in crisi: vuole veramente convolare a nozze con Dani?