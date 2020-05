Su Sky Atlantic è finalmente in arrivo Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). Scorri la gallery con le foto dei primi due episodi, in onda mercoledì 27 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).