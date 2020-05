Cercando Alaska, il trailer della serie tv in arrivo su Sky

Su Sky Atlantic è in arrivo Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). L'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 27 maggio (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).

Cercando Alaska, la serie tv in arrivo su Sky

Su Sky Atlantic sta per arrivare un nuovo titolo che sicuramente piacerà agli amanti dei teen drama e a chi ha un po' di nostalgia del passato e della propria adolescenza: stiamo parlando di Cercando Alaska, serie tv tratta dall'omonimo romanzo del 2005 di John Green creata dall'autore, produttore e sceneggiatore Josh Schwartz (The O.C., Gossip Girl, Chuck, Hart of Dixie) e dalla produttrice Stephanie Savage (Un amore senza fine).

La serie è composta da 8 episodi che andranno in onda su Sky Atlantic due alla volta a partire da mercoledì 27 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).

Cercando Alaska, di cosa parla la serie tv

Affascinato dalle ultime parole di personaggi e personalità storiche e artistiche famose, Il timido e introverso Miles Halter, stanco della vita a casa con i genitori in Florida, per il nuovo anno scolastico decide di iscriversi al collegio Culver Creek, in Alabama. Lì, in quella nuova scuola, forse troverà il suo "grande forse" (per citare le ultime parole dell'umanista e scrittore francese François Rabelais)...e forse troverà anche il suo "grande perché."

Stringe immediatamente amicizia con Chip "il Colonnello" Martin, il suo compagno di stanza, inteligente, sarcastico e intenzionato a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, e con Takumi, un compagno di origini giapponesi che sembra sapere tutto su tutti e che è un grande esperto di informatica. Poi c'è lei, Alaska Young, lunghi capelli biondi, un sorriso capace di illuminare il mondo, la risposta sempre pronta, e una quantità di libri, specialmente di classici, pressoché infinita. Per Miles ovviamente è amore a prima vista, ma la sua nuova amica dentro di sé nasconde un'inquietudine profonda. Il suo scopo, infatti, è scoprire come uscire dal "labirinto della sofferenza" che caratterizza la vita umana. Ci riuscirà? Che ruolo avrà Miles in tutto questo?

Cercando Alaska, il cast della serie tv

Charlie Plummer è Miles Halter

Kristine Froseth è Alaska Young

Denny Love è Chip Martin

Jay Lee è Takumi Hikohito

Sofia Vassilieva è Lara Buterskaya

Landry Bender è Sara

Timothy Simons è Mr Starnes

Uriah Shelton è Longwell Jordan

Jordan Connor è Kevin