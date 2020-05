Vikings 6, episodi 1 e 2: le anticipazioni

Su Sky Atlantic arriva finalmente la prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda venerdì 22 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Vikings 6, episodio 1: Nuovi inizi

Dopo la presa di Kattegat da parte di Bjorn, Ivar è ancora in fuga. Insieme alla sua guardia del corpo, il fedelissimo Vigrid, sta percorrendo la Via della Seta, ma a un certo punto viene catturato e portato al cospetto di Oleg il Profeta, il sovrano del Rus' di Kiev, un regno fondato molti anni prima proprio da alcune tribù vichinghe partite dal territorio svedese. Incuriosito dal Senz'ossa e dalla sua storia, Oleg, che è bizzarro e spietato quanto lui, decide che è arrivato il momento di espandere i confini dei suoi territori. Intanto a Kattegat, Re Bjorn decide di graziare alcuni seguaci del precedente sovrano per dare un netto segno di discontinuità col regno del terrore del fratellastro. Lagertha è stanca di combattere: vuole solo tornare nel luogo dove, seppure per poco tempo, ha vissuto una vita semplice ma felice insieme a Ragnar e ai suoi figli. Re Harald è ancora vivo, ma è stato fatto prigioniero da Re Olaf, che ora siede sul suo trono.

Vikings 6, episodio 2: il Profeta

Nonostante il parere contrario di Lagertha, Bjorn decide di aiutare Harald: d'altronde glielo deve. Kjetill torna a Kattegat per reclutare nuove famiglie per la colonia islandese. Ubbe è curioso, anche perché vorrebbe andare alla ricerca di una terra ancora più remota: è dunque tempo di rimettersi in viaggio. Qualcosa però non torna: che fine ha fatto Floki? In che senso è scomparso? Bjorn vuole saperne di più. Parecchi chilometri più a est, Ivar e il suo nuovo amico Oleg viaggiano fino a Novgorod per incontrare Askold e per recuperare il giovanissimo Igor: il primo è il fratello minore del Profeta, il secondo è suo nipote, ma, cosa più importante, è l'unico legittimo erede al trono di un regno vasto, ricchissimo e potente. La riunione di famiglia, però, si trasforma quasi subito in una tragedia.