Vikings 6, dove e perché vedere l'ultima stagione della serie tv

La prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings , l'apprezzata serie tv creata da Michael Hirst per History Channel, è finalmente in arrivo su Sky. L'appuntamento è per ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic a partire dal 22 maggio , quando andranno in onda i primi due episodi. In totale la S06 è composta da 20 episodi divisi in due blocchi, e a oggi sono stati rilasciati solo i primi 10. Gli episodi saranno ovviamente disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV.

Vikings 6A, perché vedere la prima parte della stagione finale della serie

Anche Vikings sta per volgere al termine, dunque, dopo aver già detto addio a Ragnar e Rollo, tra non molto dovremo salutare definitivamente anche a Lagertha, Bjorn, Ivar e compagni. Nel cuore dei fan resterà comunque un bellissimo ricordo, perché Michael Hirst, creatore, sceneggiatore e showrunner della serie tv, ha fatto veramente un ottimo lavoro.

Una trama avvincente che pesca a piene mani dalla Storia e dalla mitologia norrena; personaggi interessanti e ben scritti, alcuni creati appositamente per lo show, altri liberamente basati su figure storiche realmente esistite e su figure leggendarie; una messa in scena curatissima e basata su un fine studio di ricostruzione della società e degli usi e costumi dell'epoca; un cast convincente e assolutamente credibile: gli elementi per il successo c'erano tutti, e infatti così è stato.

Ormai siamo quasi alla fine, ma le soprese non mancheranno: Bjorn, nuovo Re di Kattegat, si ritrova a scontrasi con Re Olaf, ma quest'ultimo, imperscrutabile come sempre, da nemico potrebbe trasformarsi nuovamente in amico. Lagertha invece ha "appeso la spada e lo scudo al chiodo", ma è ovviamente costretta a tornare a combattere per proteggere la sua terra e la sua gente. Ivar, in fuga dopo la sconfitta dell'ultimo episodio della quinta stagione, si ritrova in viaggio lungo la Via della Seta, ma a un certo punto viene rapito da Oleg il Profeta, il sovrano del Rus' di Kiev, che, incuriosito dalla sua storia, decide di andare alla conquista della Scandinavia, terra ancestrale dei suoi antenati.

Sì, insomma, attendiamoci altri scontri fratricidi, altri tradimenti e, purtroppo, altre morti, ma aspettiamoci anche un'ultima stagione piena di battaglie, colpi di scena e grandi rivoluzioni. E poi c'è chi dice che la Storia è noiosa!